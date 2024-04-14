В Перми менеджер салона связи нелегально торговал данными сим-карт

По информации, имеющейся у журналиста Properm.ru, речь может идти о передаче данных сим-карты, принадлежащей жителю Прикамья третьим лицам за определенную оплату. Мужчина по предъявлению персональных данных третьих лиц передавал за определенную оплату данные сим-карты и покупатели данных могли использовать для доступа к онлайн-банкингу и данным биллинга владельца номеров телефонов.