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Published Сегодня, 14:06

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Updated Сегодня, 14:08

В Перми менеджер салона связи нелегально торговал данными сим-карт

В Перми менеджер салона связи нелегально торговал данными сим-карт

14 апреля 2024, 14:06
Фото: 1MI
Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

В Перми суд рассматривает уголовное дело о переоформлении сим-карт по поддельным документам. Как сообщили журналисту Properm.ru в Индустриальном районном суде, 12 апреля судья Елена Чернышева приступила к рассмотрению материалов дела в отношении менеджера одного из салонов сотовой связи крупного федерального оператора

Хотя обвиняемый в неправомерном доступе к закрытой компьютерной информации и признал вину, по ходатайству прокуратуры дело будет рассмотрено в общем порядке.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

По информации, имеющейся у журналиста Properm.ru, речь может идти о передаче данных сим-карты, принадлежащей жителю Прикамья третьим лицам за определенную оплату. Мужчина по предъявлению персональных данных третьих лиц передавал за определенную оплату данные сим-карты и покупатели данных могли использовать для доступа к онлайн-банкингу и данным биллинга владельца номеров телефонов.

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