В Пермском крае собираются производить беспилотники

В рамках федерального проекта, который ведет Минпромторг России, предусмотрено создание сети научно-производственных центров. Они будут «единым окном» с набором компетенций для разработки и выпуска дронов в регионах. После создания такого центра необходимо в течение года ввести его в эксплуатацию, укомплектовать персоналом и пройти аккредитацию в Росавиации, чтобы в дальнейшем реализовывать необходимые процедуры по сертификации.