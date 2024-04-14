В Пермском крае собираются производить беспилотники

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Глава Росавиации Дмитрий Ядров предложил Пермскому краю помощь в создании научно-производственного центра беспилотных авиасистем (БАС). Обсуждение этого вопроса с губернатором Дмитрием Махониным состоялось во время его визита в Пермь. Речь идет о формировании необходимой современной инфраструктуры для проведения испытаний и обязательной сертификации БАС, говорится в официальном сообщении Росавиации.
В рамках федерального проекта, который ведет Минпромторг России, предусмотрено создание сети научно-производственных центров. Они будут «единым окном» с набором компетенций для разработки и выпуска дронов в регионах. После создания такого центра необходимо в течение года ввести его в эксплуатацию, укомплектовать персоналом и пройти аккредитацию в Росавиации, чтобы в дальнейшем реализовывать необходимые процедуры по сертификации.
«В Пермском крае есть все необходимые предпосылки для развития перспективного направления гражданской авиации — беспилотников. Это промышленный регион, который имеет большую производственную базу и компетенции в области двигателестроения. В крае есть специалисты по БАС, расположено множество научных и образовательных организаций, — подчеркнул Дмитрий Ядров. — Мы готовы оказать содействие по внедрению в экономику Пермского края беспилотных авиационных технологий».
На встрече стороны также обсудили развитие авиасообщения. В Перми продолжается реконструкция аэропорта Большое Савино. С 2017 года в нем работает новый терминал, в 2024 году начнется строительство нового командно-диспетчерского пункта.