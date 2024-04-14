Власти Березников отказываются от 83 бомбоубежиищ

Ранее мэрия Перми также начала спор о переда федеральных защитных сооружений гражданской обороны на балансе города. Речь идет о 17 объектах, а также территорией под ними. Некоторые убежища находятся в жилых домах, другие — в ТЦ, третьи — в зданиях, которые раньше принадлежали различным предприятиям.