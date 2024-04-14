Власти Березников отказываются от 83 бомбоубежиищ

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Мэрия Березников обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным распоряжения территориального управления Росимущества в Пермском крае от 11 января текущего года. На материалы картотеки Арбитражного суда Пермского края обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».
Документом в муниципальную собственность передаются 83 объекта гражданской защиты. Заявитель считает, что на муниципалитет незаконно возлагаются обязанности по содержанию этого имущества, а это влечет нецелевое расходование бюджетных средств и причинение материального ущерба.
Ранее мэрия Перми также начала спор о переда федеральных защитных сооружений гражданской обороны на балансе города. Речь идет о 17 объектах, а также территорией под ними. Некоторые убежища находятся в жилых домах, другие — в ТЦ, третьи — в зданиях, которые раньше принадлежали различным предприятиям.
Муниципалитеты Прикамья также отказывались принимать на баланс бомбоубежища. Речь идет о десятках объектов. Причина была той же — нет денег, чтобы содержать данное имущество.