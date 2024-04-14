properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Завтра пермякам понадобится больше денег на поездки в автобусах и трамваях

Завтра пермякам понадобится больше денег на поездки в автобусах и трамваях

14 апреля 2024, 09:31
Фото: properm.ru
Стоимость проезда в общественном транспорте в Перми будет расти каждый год.

Уже завтра, 15 апреля, в Перми вырастет цена проезда в общественном транспорте. Она увеличится до 37 рублей за поездку. Повышение цен на проезд планируется проводить ежегодно, говорят в Гортрансе. Предполагается, что в 2025 году цена достигнет 39 рублей, а к 2026 году — 40 рублей.

При пересадке по транспортной карте стоимость каждой поездки составит 19 рублей.

Также будут проиндексированы и цены на проездные, но они продолжат предоставлять соразмерную скидку относительно разовой поездки. Как и ранее, пассажирам остаются доступны проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год. Чем дольше срок действия тарифа, тем большую скидку он предоставляет относительно разовой поездки.

В Гортрансе объясняют рост тарифа ростом цен на топливо, запчасти, а также необходимостью индексации зарплат водителям общественного транспорта.

Подпишитесь
«Атака Ирана была пиаровская». Журналист из Перми рассказала о пролетающих БПЛА
Сегодня, 10:53
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль отсутствие дорог в поселке для многодетных
Сегодня, 12:18
Насколько будет холодной ночь на понедельник в Прикамье? Отвечают синоптики
Сегодня, 09:20
Власти Березников отказываются от 83 бомбоубежиищ
Сегодня, 04:58
Кот стал хромать и потом умер. Его владельцы получили от ветклиники деньги
Сегодня, 04:39
"