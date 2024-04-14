Завтра пермякам понадобится больше денег на поездки в автобусах и трамваях

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Уже завтра, 15 апреля, в Перми вырастет цена проезда в общественном транспорте. Она увеличится до 37 рублей за поездку. Повышение цен на проезд планируется проводить ежегодно, говорят в Гортрансе. Предполагается, что в 2025 году цена достигнет 39 рублей, а к 2026 году — 40 рублей.
При пересадке по транспортной карте стоимость каждой поездки составит 19 рублей.
Также будут проиндексированы и цены на проездные, но они продолжат предоставлять соразмерную скидку относительно разовой поездки. Как и ранее, пассажирам остаются доступны проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год. Чем дольше срок действия тарифа, тем большую скидку он предоставляет относительно разовой поездки.
В Гортрансе объясняют рост тарифа ростом цен на топливо, запчасти, а также необходимостью индексации зарплат водителям общественного транспорта.