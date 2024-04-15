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Алла Пугачева в свой 75-летний юбилей представила песню «Я плачу»

Алла Пугачева выпустила в свой юбилей новую песню «Я плачу»

15 апреля 2024, 11:20
Фото: страница Аллы Пугачевой в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена)

Алла Пугачева в свой 75-летний юбилей представила песню «Я плачу»

Слова и музыку к песне написал певец и композитор Леонид Агутин.

Народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего дня рождения, 14 апреля, выпустила песню «Я плачу». Текст и музыку композиции написал певец и композитор Леонид Агутин. Сейчас песня доступна на сервисе «Яндекс Музыка», а также «ВКонтакте» и других соцсетях, пишет РБК.

«Я плачу на твоем плече, почему ты так красив? Иногда невыносим? Но знаешь, не значит ничего вообще в мире без твоей улыбки, без моей большой ошибки и твоей — я благодарна ей», — поет Пугачева в припеве.

По данным журнала Voice, песня «Я плачу» была записана пять лет назад, к 50-летию Леонида Агутина. Алла Пугачева должна была выступить с композицией 8 ноября 2018 года, но не смогла из-за болезни. Сегодня, 15 апреля, знаменитая певица отмечает свое 75-летие. Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова анонсировала еще один трек исполнительницы 15 апреля.

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#Видео#Общество#Музыка#Премьера#Пугачева
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