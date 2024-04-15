Арест доли в квартире вынудила пермяка выплатить почти 2 миллиона долга перед банком

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Пермяки выплачивают крупные кредиторские задолженности, чтобы не лишиться имущества. Подробности сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
40-летний житель Индустриального района Перми, оформив кредит в одном из банков, перестал вносить ежемесячные платежи. В результате накопилась задолженность в размере более 1 млн 850 тыс. рублей. Кредитная организация через суд добилась ее принудительного взыскания.
Добровольно должник мер к погашению задолженности не принимал. В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что за неплательщиком зарегистрировано право собственности на ½ долю однокомнатной квартиры в 5-этажном доме. В целях принудительного взыскания долга сотрудником органа принудительного исполнения был наложен арест на принадлежащие мужчине квадратные метры стоимостью 1,5 млн рублей. Во избежание дальнейшей реализации имущества собственник полностью рассчитался с кредитом.
А житель Ленинского района предпочел выплатить 470 тыс. рублей задолженности перед банком, чтобы не остаться без автомобиля. Спустя шесть дней после наложения ареста на его KIA, гражданин нашел необходимую сумму и полностью погасил задолженность.