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Пермяки выплачивают крупные кредиторские задолженности после ареста имущества

Арест доли в квартире вынудила пермяка выплатить почти 2 миллиона долга перед банком

15 апреля 2024, 06:00
Фото: ГУФССП по Пермскому краю

Пермяки выплачивают крупные кредиторские задолженности после ареста имущества

Судебные приставы применяют аресты для имущества должников.

Пермяки выплачивают крупные кредиторские задолженности, чтобы не лишиться имущества. Подробности сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

40-летний житель Индустриального района Перми, оформив кредит в одном из банков, перестал вносить ежемесячные платежи. В результате накопилась задолженность в размере более 1 млн 850 тыс. рублей. Кредитная организация через суд добилась ее принудительного взыскания.

Добровольно должник мер к погашению задолженности не принимал. В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что за неплательщиком зарегистрировано право собственности на ½ долю однокомнатной квартиры в 5-этажном доме. В целях принудительного взыскания долга сотрудником органа принудительного исполнения был наложен арест на принадлежащие мужчине квадратные метры стоимостью 1,5 млн рублей. Во избежание дальнейшей реализации имущества собственник полностью рассчитался с кредитом.

А житель Ленинского района предпочел выплатить 470 тыс. рублей задолженности перед банком, чтобы не остаться без автомобиля. Спустя шесть дней после наложения ареста на его KIA, гражданин нашел необходимую сумму и полностью погасил задолженность.

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#Общество#Долги#Приставы#Пермь#Судебный пристав#Арест имущества#Арест автомобиля
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