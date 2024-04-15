Арест доли в квартире вынудила пермяка выплатить почти 2 миллиона долга перед банком

Добровольно должник мер к погашению задолженности не принимал. В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что за неплательщиком зарегистрировано право собственности на ½ долю однокомнатной квартиры в 5-этажном доме. В целях принудительного взыскания долга сотрудником органа принудительного исполнения был наложен арест на принадлежащие мужчине квадратные метры стоимостью 1,5 млн рублей. Во избежание дальнейшей реализации имущества собственник полностью рассчитался с кредитом.