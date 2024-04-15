Архитекторы написали губернатору Пермского края открытое письмо

По словам авторов обращения, они неоднократно выходили со своими предложениями по решению градостроительных проблем Перми на руководство региона и города. Но большинство проблем градостроительства и архитектуры «остаются в закрытом от профессионалов режиме», и «вследствие этого проблемы не решаются или создаются новые».



Практически все основные функции градостроительной деятельности города Перми перешли в ведение краевого правительства. Но на краевом уровне не создано ни департамента архитектуры, ни отдела архитектуры. По мнению архитекторов, подписавших обращение губернатору, министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края «не в состоянии контролировать весь комплекс вопросов в сфере градостроительства, не имея в штате специалистов с профильным образованием».