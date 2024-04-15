Архитекторы написали губернатору Пермского края открытое письмо

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Пермское региональное отделение «Союза архитекторов России» написало письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Специалисты обеспокоены ситуацией, «сложившейся за последние четыре года в градостроительной политике Прикамья».
По словам авторов обращения, они неоднократно выходили со своими предложениями по решению градостроительных проблем Перми на руководство региона и города. Но большинство проблем градостроительства и архитектуры «остаются в закрытом от профессионалов режиме», и «вследствие этого проблемы не решаются или создаются новые».
Практически все основные функции градостроительной деятельности города Перми перешли в ведение краевого правительства. Но на краевом уровне не создано ни департамента архитектуры, ни отдела архитектуры. По мнению архитекторов, подписавших обращение губернатору, министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края «не в состоянии контролировать весь комплекс вопросов в сфере градостроительства, не имея в штате специалистов с профильным образованием».
Также в Союзе архитекторов считают, что вновь образованное Государственное казенное учреждение Пермского края «Институт регионального и городского планирования» «не способно выполнять весь огромный объём проектных работ, связанных с планированием города Перми и всех населённых пунктов Пермского края». Институту не хватает сил и кадров, — считают архитекторы.
В конце 2022 года Институт территориального развития разработал проект изменений в Генплан Перми. Авторы письма считают, что Генплан 2022 года является совершенно новым документом, не имеющим ничего общего с Генеральным планом 2010 года. Поэтому уже в 2023 году возникли проблемы с несоответствием Генплану утверждённых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми, а также нормативов градостроительного проектирования. По словам председателя Союза архитекторов Пермского края Виктора Воженникова, в 2023 году Пермь жила при диаметрально противоположных и не соответствующих друг другу основных документах градостроительного планирования, Генплане, ПЗЗ и Местных нормативах.
Новый Генеральный план Перми, уверены архитекторы, должен пройти Техническую экспертизу в Министерстве строительства РФ.
Есть претензии у Союза архитекторов к подбору кадров в отрасли. Например, Артем Габдрахманов, выигравший конкурс на пост главного архитектора Пермского края в 2021 году, «слишком молод». Плюс в вину ему архитекторы ставят согласование «многочисленных двухлучевых ферм с дополнительными стойками на территории Объекта культурного наследия „Комсомольский проспект“ вместо возможных растяжек или консолей». Как следует из письма архитекторов, эти фермы уничтожили «визуальное восприятие иконических доминант Спасо-Преображенского Кафедрального собора, здания Главного управление МВД России по Пермскому краю и Комсомольского проспекта».
Габдрахманов согласовал Проект планировки квартала в границах улиц Пушкина, Борчанинова, Луначарского, Попова. Архитекторы считают, что этот проект разработан с грубыми ошибками, которые впоследствии навредят городу.
Артем Габдрахманов в 2023 году назначен министром строительства региона, и более года должность Главного архитектора Пермского края вакантна.
«В краевом правительстве до сих пор нет профессионального опытного архитектора, который должен направлять и оберегать от ошибочных решений застройщиков, выносить вопросы на рассмотрение Градостроительного совета», — следует из письма.
Возможного претендента на пост главного архитектора края директора «Института регионального и городского планирования» Елену Ермолину архитекторы из Союза архитекторов тоже считают неподходящей кандидатурой. Пишут, что институт под её руководством за 12 лет не смог привести Правила землепользования и застройки в соответствие с Генеральным планом. Институт разработал критикуемый архитекторами проект реконструкции территории Объект культурного наследия «Комсомольский проспект» с параллельным размещением стоянок автотранспорта вместо возможного размещения под углом 45 градусов. В результате негде парковать машины.
Авторы письма надеются увидеть на должности Главного архитектора Пермского края «опытного, грамотного профессионального архитектора». Кандидатур не предлагают.
Архитекторы бьют тревогу по поводу того, что пойму реки Егошиха в районе между территорией завода Шпагина и Объектом культурного наследия «Трамвайный мост» засыпают остатками кирпича от разобранных цехов мебельной фабрики. Это особо охраняемая со всех сторон территория, имеет и культурную, и историческую ценность, и экологическую значимость. Но реку не открывают (она замурована в трубы), а пойму реки засыпают мусором.
«Почему не проводятся профессиональные и общественные обсуждения по территории с которой началась Пермь? Проигнорирован проект „Первогород“, прошедший многоэтапные обсуждения на разных уровнях. Территория Первогорода — это одна из самых значимых для города Перми территорий, историческая колыбель Перми, место, где основан Егошихинский медеплавильный завод», — сообщают архитекторы.
Также архитекторы против яблоневого сада на месте старого зоопарка, они хотят там сделать пантеон с памятными табличками, на которых будут имена всех, кто там похоронен, их истории.
В итоге архитекторы просят «комплексно систематизировать градостроительную политику Прикамья, включив в единую систему главного архитектора Пермского края, подчинённого непосредственно губернатору Пермского края, Институт градостроительного планирования, градостроительный портал с функцией обратной связи, градостроительный совет с членством не менее 2/3 профессиональных архитекторов».