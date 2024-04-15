Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рекомендует Карпина для «Спартака»

По словам Радимова, лучшим вариантом является Карпин. Он считает, что «Спартак» должен каким-то образом привлечь его в свою команду. Радимов также отметил, что можно изменить атмосферу в команде, например, выпустив на поле Джикию. Однако, состояние Георгия в настоящее время неизвестно, пишет RT.