Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рекомендует Карпина для «Спартака»

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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По словам Радимова, лучшим вариантом является Карпин. Он считает, что «Спартак» должен каким-то образом привлечь его в свою команду. Радимов также отметил, что можно изменить атмосферу в команде, например, выпустив на поле Джикию. Однако, состояние Георгия в настоящее время неизвестно, пишет RT.
14 апреля стало известно, что «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Он возглавлял команду с 2022 года.
На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Валерий Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России по футболу.