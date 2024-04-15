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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рекомендует Карпина для «Спартака»

15 апреля 2024, 09:00
Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов высказал свое мнение о тренере, который идеально подошел бы для команды «Спартак».

По словам Радимова, лучшим вариантом является Карпин. Он считает, что «Спартак» должен каким-то образом привлечь его в свою команду. Радимов также отметил, что можно изменить атмосферу в команде, например, выпустив на поле Джикию. Однако, состояние Георгия в настоящее время неизвестно, пишет RT.

14 апреля стало известно, что «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Он возглавлял команду с 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Валерий Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России по футболу.

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