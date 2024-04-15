Чайковская прокуратура требует вернуть похищенные мошенниками 1,2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Чайковская городская прокуратура проверила обращения пожилых граждан — жертв мошенников. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
У заявителей неустановленные граждане обманным путем похитили с банковских счетов принадлежащие им деньги в общей сумме более 1,2 млн рублей. Органам предварительного следствия удалось установить владельцев банковских счетов, на которые деньги были переведены.
По результатам проверки материалов уголовного дела прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления в интересах заявителей — пенсионеров по старости — о взыскании полученных денег с лиц, на чьи счета поступила указанная сумма.
Решениями Еманжелинского городского суда Челябинской области, Юргинского городского суда Кемеровской области требования прокурора удовлетворены, в пользу граждан взыскано неосновательное обогащение в общей сумме 1, 2 млн. рублей. Решения судов в законную силу не вступили.