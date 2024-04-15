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Чайковская прокуратура требует вернуть похищенные мошенниками 1,2 миллиона рублей

Чайковская прокуратура требует вернуть похищенные мошенниками 1,2 миллиона рублей

15 апреля 2024, 13:33
Фото: 1MI
В ходе следствия были выявлены владельцы счетов, на которые переводились деньги.

Чайковская городская прокуратура проверила обращения пожилых граждан — жертв мошенников. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.

У заявителей неустановленные граждане обманным путем похитили с банковских счетов принадлежащие им деньги в общей сумме более 1,2 млн рублей. Органам предварительного следствия удалось установить владельцев банковских счетов, на которые деньги были переведены.

По результатам проверки материалов уголовного дела прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления в интересах заявителей — пенсионеров по старости — о взыскании полученных денег с лиц, на чьи счета поступила указанная сумма.

Решениями Еманжелинского городского суда Челябинской области, Юргинского городского суда Кемеровской области требования прокурора удовлетворены, в пользу граждан взыскано неосновательное обогащение в общей сумме 1, 2 млн. рублей. Решения судов в законную силу не вступили.

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#Общество#Суд#Мошенники#Прокуратура
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