Денис Буцаев: РЭО приступит к сбору заявок на «Зеленую премию» 17 апреля

Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отчитался, что в 2021 году было принято порядка 1000 заявок, а в следующие годы их число превысило 3000. Как сообщает newsnn.ru, в 2024 году ППК «РЭО» планирует получить еще больше заявок, ведь это показывает вовлеченность населения в экоповестку. «Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы», — добавил он.