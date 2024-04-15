Денис Буцаев: РЭО приступит к сбору заявок на «Зеленую премию» 17 апреля

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отчитался, что в 2021 году было принято порядка 1000 заявок, а в следующие годы их число превысило 3000. Как сообщает newsnn.ru, в 2024 году ППК «РЭО» планирует получить еще больше заявок, ведь это показывает вовлеченность населения в экоповестку. «Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы», — добавил он.
Выйти в финал премии смогут физические и юридические лица, культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, которые занимаются работой по реализации экопроектов в природоохранной сфере.
В рамках такого отраслевого мероприятия 2024 года планируется определить лучшие практики, инициативы, успехи и инновации, а также лидеров и общественные проекты в сфере устойчивого развития, обращения с отходами и разумного потребления, экологического просвещения и популяризации ответственного образа жизни.
Возглавляющий пиар-блок РЭО Дмитрий Бойко подчеркивает, что предстоящая премия будет организована с некоторыми коррективами, позволяющими масштабировать данное событие и сделать его еще увлекательнее для аудитории. Так, удалось увеличить перечень номинаций, кроме того, особый акцент был сделан на поиск лидеров в отрасли экологии.
Уже третий год подряд победителям и призерам «Зеленой премии» вручаются денежные призы. Призовой фонд за два года достиг свыше девяти миллионов рублей — 3,45 миллиона рублей в 2022 году и 5,8 миллиона рублей в 2023 году. В ближайшее время станет известен призовой фонд 2024 года.
Старт «Зеленой премии» будет дан 17 апреля в 15:30 в столичном медиацентре «МИСиС» на Ленинском проспекте, 6, стр. 7. На мероприятие прибудут Денис Буцаев, представители госорганов, предприниматели, победители и экспертное жюри «Зеленой премии» 2023 года.