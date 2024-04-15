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Депутат Чаплин: На даче нужно привить и обрезать растения до конца мая

Депутат Чаплин: На даче нужно привить и обрезать растения до конца мая

15 апреля 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Госдумы Российской Федерации, руководитель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что до конца мая следует провести подготовительные работы на даче, включающие удаление сорняков и растений, которые остались с прошлого года, а также обработку почвы и посев семян.

По сообщению NEWS.RU, Чаплин добавил, что также требуется внесение органических удобрений в почву до конца мая, а после этого можно приступить к посеву семян овощей и быстрорастущих цветов, которые оживят сад к июню, например, зелени, щавеля и редиса.

Депутат отметил, что важным шагом будет настройка поливочной системы, особенно автоматической, чтобы не приходилось беспокоиться о состоянии посаженных растений в отсутствие хозяев. Чаплин подчеркнул, что весной нельзя пренебрегать обрезкой и прививкой деревьев, а май — лучшее время для этого.

Кроме того, чтобы защитить деревья от вредителей, необходимо провести их обеззараживание — побелить стволы, удалить сухие и поврежденные ветви, а также проредить густую крону, удобрить деревья минеральными и органическими веществами.

По словам депутата, в мае также стоит обеспечить защиту участка от грызунов, и наилучшим способом является размещение ловушек внутри дома и возле растений.

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