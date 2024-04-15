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Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:38

Updated Сегодня, 19:38

Эксперт рассказал о необходимости укрепления границы с Финляндией

15 апреля 2024, 19:31
Военный аналитик и журналист, полковник Виктор Литовкин, считает, что размещение штаба НАТО в городе Миккели в Финляндии несет угрозу для России. Он предупреждает о возможной опасности для ВС и особенно Северного флота, в связи с чем требуется укрепление государственной границы.

Граница с соседним государством протяженностью 1300 километров плохо оборудована и не защищена должным образом, отметил эксперт в интервью ИА RuNews24. Ранее на Карельском перешейке была размещена целая армия, однако после ликвидации Ленинградского военного округа контингент значительно сократился.

Сегодня предполагается его воссоздание, что может привести к размещению дивизий или даже корпуса на Карельском перешейке. Безусловно, требуется также укрепление пограничной зоны на Кольском полуострове, отметил Литовкин.

Эксперт полагает, что границы с Финляндией нужно усилить при помощи стрелковых, артиллерийских и даже танковых соединений. Полезным будет также вооружить границу мощными ракетными системами, наподобие ОТРК «Искандер», а также системами ПВО С-300 и С-400.

«Территория возможных боевых действий имеет сложный рельеф с большим количеством лесов, озер и скал, но несмотря на это, усиление необходимо. В зону потенциальных ударов попадают Петербург, Мурманск, Североморск, полуостров Рыбачий и все наши базы подводных ядерных лодок», — рассказал эксперт.

На вопрос о том, почему НАТО не усиливает свое присутствие в Прибалтике, Литовкин ответил, что эта страна не представляет для НАТО такого интереса, как Финляндия.

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