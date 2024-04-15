Эксперт рассказал о необходимости укрепления границы с Финляндией

Военный аналитик и журналист, полковник Виктор Литовкин, считает, что размещение штаба НАТО в городе Миккели в Финляндии несет угрозу для России. Он предупреждает о возможной опасности для ВС и особенно Северного флота, в связи с чем требуется укрепление государственной границы.