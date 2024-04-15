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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Эксперты рассказали, как отпугнуть кошек с частного участка без вреда для животных

15 апреля 2024, 05:22
Жители частных домов нередко сталкиваются с визитами посторонних кошек, которые ведут себя словно это их собственная территория. Для решения этой проблемы существуют способы, которые не причиняют вреда животным, но заставляют их держаться подальше.

Во-первых, следует быть внимательным к участку. Например, не оставлять миску с едой для своей кошки на улице, особенно если есть другие кошки в округе. Если еда осталась в миске, лучше убрать ее в закрытое помещение. Также полезно проверить участок на наличие укрытий для кошек и избавиться от таких мест.

Коты предпочитают отдыхать на местах с высокой травой или сухой землей. Регулярное увлажнение земли на участке может отпугивать их, пишет pravda.ru.

Также есть некоторые растения, которые помогут отпугнуть кошек своим ароматом и украсят ваш участок. К ним относятся мята, лаванда, колеус, лимонный тимьян, рута, герань, кайенский перец, абсент и канина. В южных регионах также можно использовать растения цитрусовых.

Дополнительные меры включают установку разбрызгивателей воды, отпугивателей с низкими частотами и даже рассыпание кофейной гущи вдоль границы участка. Некоторые также используют помет диких хищных кошек, например, льва, который можно приобрести в магазинах для животных.

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