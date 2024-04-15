Эксперты рассказали, как отпугнуть кошек с частного участка без вреда для животных

Во-первых, следует быть внимательным к участку. Например, не оставлять миску с едой для своей кошки на улице, особенно если есть другие кошки в округе. Если еда осталась в миске, лучше убрать ее в закрытое помещение. Также полезно проверить участок на наличие укрытий для кошек и избавиться от таких мест.