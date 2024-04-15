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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

«Это минное поле!» Жители поселка в Прикамье требуют дороги и уличное освещение

«Это минное поле!» Жители поселка в Прикамье требуют дороги и уличное освещение

15 апреля 2024, 09:34
В поселке Мулянка Пермского края жители устали от непролазной грязи. Нет ни дорог, ни тротуаров. Рассказываем, в каких условиях приходится детям добираться до школы и садика, а родителям до автобусной остановки и железнодорожного вокзала.

В Мулянке Пермского муниципального округа появились дороги Шредингера. Они, как и дороги, в существовании которых никто не сомневается, требуют хоть какого-то ухода, ремонта, подсыпки, обустройства.

«В поселке Мулянка активно идёт застройка, но нет дорог и освещения. К нашему дому по улице Гранатовой не могут проехать врачи неотложной помощи и любые другие машины. В семье двое детей: школьник ходит по невозможной грязи, падает, а с новорожденным проблема выехать на коляске до фельдшерского пункта», — рассказала Анна Ферулева, жительница Мулянки.

Как с коляской по такой дороге дойти до поликлиники? Никак. Мамы разворачиваются на половине пути, идут домойКак с коляской по такой дороге дойти до поликлиники? Никак. Мамы разворачиваются на половине пути, идут домой
Как с коляской по такой дороге дойти до поликлиники? Никак. Мамы разворачиваются на половине пути, идут домой
Фото: Анны Ферулевой

На обращение жителей администрация Пермского муниципального округа ответила, что дорога, может, и есть, и дома вдоль нее есть, и жители. Только, на самом деле, дороги нет.

«Лобановское территориальное управление пока не может проводить работы на этой улице, так как ее официально не существует (не оформлена), и это будет нецелевое расходование средств. Сейчас комитет имущественных отношений Пермского муниципального округа занимается оформлением всех бесхозяйных и новых дорог. Когда улицу Гранатовая поставят на учет, за Пермским муниципальным округом признают право собственности, её передадут в оперативное управление Лобановскому территориальному управлению. Ориентировочный срок окончания всех работ — четвертый квартал 2024 года», — сообщили в администрации округа.

Только после всех этих процедур дорогу смогут включать в контракты на зимнее и летнее содержание. Кроме Гранатовой, на этих застроенных частными домами полях, много других несуществующих юридически, но существующих в реальности улиц. Несколько десятков семей живут в таких условиях.

Бездорожье, по словам жителей поселка, одна из главных проблем. «Мы живем в соседней деревне, наши дети ходят в школу и детсад на Мулянке. Колеи и глина — это просто наша главная проблема», — рассказала Елена Л.

По дороге Малый Буртым — Мулянка ездит школьный автобус, он постоянно застревает, буксует. На обращения родителей в администрации Лобановского поселения ответили, что если кто-то будет жаловаться, могут вообще закрыть дорогу. «Они лишают наших детей образования, и отвечают, что мы можем писать, куда хотим, хоть в прокуратуру, хоть куда», — возмущена Елена.

Остановка школьного автобуса в поселке Малый БуртымОстановка школьного автобуса в поселке Малый Буртым
Остановка школьного автобуса в поселке Малый Буртым
Фото: properm.ru

«Катастрофическая», по словам жителей, ситуация сложилась в одной из частей поселка Мулянка — по улицам Новая, Мичурина, Зеленая, Железнодорожная. «В очень ужасном состоянии дороги, голимая грязь, глина, грязевая жижа. Машины с трудом передвигаются, не говоря о людях… Издевательство!», — делятся своими переживаниями жители.

На улице Мичурина больше 10 домов. Передвигаться по такой дороге (размытая глина) очень сложноНа улице Мичурина больше 10 домов. Передвигаться по такой дороге (размытая глина) очень сложно
На улице Мичурина больше 10 домов. Передвигаться по такой дороге (размытая глина) очень сложно
Фото: properm.ru

Усугубляется ситуация тем, что дорожное покрытие отсутствует вообще, вместо него — глина, она засасывает колеса колясок, ноги. Особенно сложно приходится беременным, мамам с маленькими детьми, пожилым людям. Тротуаров нет никаких, в переулке этой части поселка был когда-то деревянный тротуар, но сейчас и его нет.

Жители просят обратить внимание на их проблемы с бездорожьем, им сложно добираться до работы, вокзала, магазинов, школы, детского сада. Дети и старики очень устают идти по грязи. «Нам очень нужны дороги и освещение. Это же совсем не заоблачные просьбы», — говорит Анна Ферулева.

В администрации Лобановского территориального управления жителям объясняют, что денег нет. Properm.ru направил запрос в администрцию муниципального округа, чтобы понять, насколько официальная эта позиция про «отсутствие и ограниченность средств бюджета».

Не проехать ни на автомобиле, ни на лошади. И ногами не пройти, а с коляской и подавноНе проехать ни на автомобиле, ни на лошади. И ногами не пройти, а с коляской и подавно
Не проехать ни на автомобиле, ни на лошади. И ногами не пройти, а с коляской и подавно
Фото: properm.ru
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