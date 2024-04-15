«Это минное поле!» Жители поселка в Прикамье требуют дороги и уличное освещение

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Мулянке Пермского муниципального округа появились дороги Шредингера. Они, как и дороги, в существовании которых никто не сомневается, требуют хоть какого-то ухода, ремонта, подсыпки, обустройства.
«В поселке Мулянка активно идёт застройка, но нет дорог и освещения. К нашему дому по улице Гранатовой не могут проехать врачи неотложной помощи и любые другие машины. В семье двое детей: школьник ходит по невозможной грязи, падает, а с новорожденным проблема выехать на коляске до фельдшерского пункта», — рассказала Анна Ферулева, жительница Мулянки.
На обращение жителей администрация Пермского муниципального округа ответила, что дорога, может, и есть, и дома вдоль нее есть, и жители. Только, на самом деле, дороги нет.
«Лобановское территориальное управление пока не может проводить работы на этой улице, так как ее официально не существует (не оформлена), и это будет нецелевое расходование средств. Сейчас комитет имущественных отношений Пермского муниципального округа занимается оформлением всех бесхозяйных и новых дорог. Когда улицу Гранатовая поставят на учет, за Пермским муниципальным округом признают право собственности, её передадут в оперативное управление Лобановскому территориальному управлению. Ориентировочный срок окончания всех работ — четвертый квартал 2024 года», — сообщили в администрации округа.
Только после всех этих процедур дорогу смогут включать в контракты на зимнее и летнее содержание. Кроме Гранатовой, на этих застроенных частными домами полях, много других несуществующих юридически, но существующих в реальности улиц. Несколько десятков семей живут в таких условиях.
Бездорожье, по словам жителей поселка, одна из главных проблем. «Мы живем в соседней деревне, наши дети ходят в школу и детсад на Мулянке. Колеи и глина — это просто наша главная проблема», — рассказала Елена Л.
По дороге Малый Буртым — Мулянка ездит школьный автобус, он постоянно застревает, буксует. На обращения родителей в администрации Лобановского поселения ответили, что если кто-то будет жаловаться, могут вообще закрыть дорогу. «Они лишают наших детей образования, и отвечают, что мы можем писать, куда хотим, хоть в прокуратуру, хоть куда», — возмущена Елена.
«Катастрофическая», по словам жителей, ситуация сложилась в одной из частей поселка Мулянка — по улицам Новая, Мичурина, Зеленая, Железнодорожная. «В очень ужасном состоянии дороги, голимая грязь, глина, грязевая жижа. Машины с трудом передвигаются, не говоря о людях… Издевательство!», — делятся своими переживаниями жители.
Усугубляется ситуация тем, что дорожное покрытие отсутствует вообще, вместо него — глина, она засасывает колеса колясок, ноги. Особенно сложно приходится беременным, мамам с маленькими детьми, пожилым людям. Тротуаров нет никаких, в переулке этой части поселка был когда-то деревянный тротуар, но сейчас и его нет.
Жители просят обратить внимание на их проблемы с бездорожьем, им сложно добираться до работы, вокзала, магазинов, школы, детского сада. Дети и старики очень устают идти по грязи. «Нам очень нужны дороги и освещение. Это же совсем не заоблачные просьбы», — говорит Анна Ферулева.
В администрации Лобановского территориального управления жителям объясняют, что денег нет. Properm.ru направил запрос в администрцию муниципального округа, чтобы понять, насколько официальная эта позиция про «отсутствие и ограниченность средств бюджета».