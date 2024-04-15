Фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с фанаткой в Перми

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече после ледового мюзикла «Кармен» в Перми. По словам Медведевой, после выступления она вышла к толпе и начала раздавать автографы. Там стояла наиприятнейшая женщина, на первый взгляд. Она стояла с телефоном и улыбалась, а затем проводила фигуристку до автобуса.
«Женщина начала меня снимать без моего согласия. Очень сильно нарушать мое личное пространство, хватать меня за руки, задавать не самые приятные вопросы. Говорить, какая я такая-сякая. Дорогая пожилая женщина, я жду, когда вы выложите это видео, чтобы все увидели нашу с вами коммуникацию. Такие люди — самые преданные фанаты. Женщина купила билет за свои деньги, отсидела спектакль. И ждала меня больше 40 минут на улице», — рассказала Медведева в видео, опубликованных в своих социальных сетях.
Фигуристка отмечает, что спокойно реагирует на все ситуации, кроме тех, где нарушаются ее личные границы и пространство.