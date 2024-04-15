Фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с фанаткой в Перми

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече после ледового мюзикла «Кармен» в Перми. По словам Медведевой, после выступления она вышла к толпе и начала раздавать автографы. Там стояла наиприятнейшая женщина, на первый взгляд. Она стояла с телефоном и улыбалась, а затем проводила фигуристку до автобуса.