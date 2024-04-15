ГТЛК приступила к реализации программы льготного лизинга авиабеспилотников

В рамках льготной программы лизинга предусмотрена процентная ставка от 3,5% до 8,5%, которая зависит от ключевой ставки Центробанка. Согласно условиям программы, беспилотники будут предоставляться в лизинг на период от трех до пяти лет. Размер авансового платежа оператора при этом составляет до 30% от общей стоимости оборудования. АО «Государственная транспортная лизинговая компания» выступает в качестве основного исполнителя программы.