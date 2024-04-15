ГТЛК приступила к реализации программы льготного лизинга авиабеспилотников

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Уточним, что лизинговая программа входит в национальный проект «Беспилотные авиационные системы», разработанный по инициативе президента России. На 2024 год для ее реализации требуется 3,1 миллиарда рублей. Часть средств будет привлечена из внебюджетных источников. Из бюджета финансирование поступило в форме взноса в уставной капитал компании, пишут «Новые известия».
По словам Василия Осьмакова, первого заместителя министра промышленности и торговли РФ, под действие программы подпадают все виды беспилотных авиационных систем, кроме образовательных. Представитель ведомства отметил необходимость соответствия оборудования требованиям локализации, установленным в постановлении Правительства РФ № 719, а также сертификационным требованиям для дронов.
В рамках льготной программы лизинга предусмотрена процентная ставка от 3,5% до 8,5%, которая зависит от ключевой ставки Центробанка. Согласно условиям программы, беспилотники будут предоставляться в лизинг на период от трех до пяти лет. Размер авансового платежа оператора при этом составляет до 30% от общей стоимости оборудования. АО «Государственная транспортная лизинговая компания» выступает в качестве основного исполнителя программы.
Условия лизинга для каждого лизингополучателя будут определены на основе текущей ставки рефинансирования Центробанка. При этом также будут учитываться типы БАС и их состав.
Для участия в программе предприятия-эксплуатанты БАС должны застраховать имущество, предоставить необходимые документы о квалификации персонала и подтвердить разрешение на деятельность в области организации воздушного движения.
Глава ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что программа предполагает наличие равного доступа операторов к государственной поддержке в виде льготного лизинга.
«Мы видим большой спрос на участие в программе как со стороны операторов, так и производителей, для которых она обеспечивает гарантию заказа и своевременной оплаты», — сказал Евгений Дитрих.
В 2024 году ГТЛК также начнет предоставлять услуги по поставке дронов и осуществлять квалифицированные заказы в сфере гражданского государственного заказа, сразу после выхода соответствующей регламентирующей документации.