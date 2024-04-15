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Игорь Саруханов получит 1,6 млн рублей за выступление на Дне города в Перми

Игорь Саруханов получит 1,6 млн рублей за выступление на Дне города в Перми

15 апреля 2024, 06:37
Фото: Игорь Саруханов во ВКонтакте
Использование фонограммы на выступлении допускается только для инструментального сопровождения.

Игорь Саруханов за 40-минутное выступление на Дне города в Перми получит 1 млн 650 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Как следует из контракта, заказчиком выступает МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий». Выйдет на сцену Саруханов 12 июня 2024 года.

При исполнении музыкальных композиций из утвержденного концертного репертуара использование фонограмм допускается только для инструментального сопровождения исполняемых произведений.

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#Пермь#День города#Концерт#Фонограмма#Игорь Саруханов#МБУК#Инструментальное сопровождение
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