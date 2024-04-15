Игорь Саруханов получит 1,6 млн рублей за выступление на Дне города в Перми

Игорь Саруханов за 40-минутное выступление на Дне города в Перми получит 1 млн 650 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Как следует из контракта, заказчиком выступает МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий». Выйдет на сцену Саруханов 12 июня 2024 года.