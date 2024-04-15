Из больницы выписали пенсионерку, которая взорвала петарду на выборах в Перми

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на пермячку завели уголовное дело о хулиганстве с применением предмета, который используется как оружие. Пенсионерке могут назначить принудительные работы, реальный срок в колонии, либо штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.