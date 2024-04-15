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Из больницы выписали пенсионерку, которая взорвала петарду на выборах в Перми

Из больницы выписали пенсионерку, которая взорвала петарду на выборах в Перми

15 апреля 2024, 09:01
Фото: ideogram.ai / Baza
Во время взрыва пострадала только пенсионерка.
Сюжет
Выборы

Пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК Солдатова, выписали из больницы, об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

64-летняя женщина попала в больницу после того, как взорвала петарду в ДК, где проходили выборы президента. Инцидент произошел за полчаса до завершения выборов — 17 марта. Петарда взорвалась в туалете — пострадала только сама пенсионерка.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на пермячку завели уголовное дело о хулиганстве с применением предмета, который используется как оружие. Пенсионерке могут назначить принудительные работы, реальный срок в колонии, либо штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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#Пермь#Выборы#Пенсионерка#Петарда
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