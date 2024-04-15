Как помочь приюту для собак? Советы волонтеров

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Станьте передержкой. Если вы не можете насовсем забрать кошку или собаку, то дайте животному временный дом. Можно взять собаку на некоторое время к себе домой, чтобы снизить нагрузку с приюта. Кроме того, это отличный шанс попробовать себя в роли хозяина и понять, справитесь ли вы с заботой о домашнем питомце.
Станьте волонтером. Приезжайте на субботники, играйте с животными и помогайте им социализироваться, предложите свою помощь в их перевозке или доставке подарков в приют. Также можно помочь с пошивом послеоперационных манишек, сфотографировать собак или размещать информацию в соцсетях, чтобы поскорее найти животным нового владельца.
Станьте опекуном одной собаки. Приезжайте к конкретной собаке, выгуливайте, следите за ее самочувствием, обучайте командам, участвуйте в выездных мероприятиях по поиску хозяев, а также размещайте информацию о собаке в социальных сетях. В приюте «Доброе сердце» утверждают, что собаки с опекунами быстрее обретают постоянного любящего владельца.
Проведите акцию по сбору помощи. Спросите у администрации приюта, что необходимо ее подопечным. Часто собакам нужны корма, крупы, одеяла и медикаменты. Организуйте на работе или в вузе акцию помощи бездомным животным. Зачастую то, что мы выбрасываем, может пригодиться приюту.
Помогите финансово. Любая финансовая помощь, будь то 30, 50 или 100 рублей в месяц, очень важна. Ежемесячно приют для животных оплачивает коммунальные и ветеринарные услуги, питание, а также платит зарплату работникам, время от времени проводит строительные и ремонтные работы. Частные приюты не получают финансирования от государства, поэтому надежда только на неравнодушных пермяков и организации.
Купите что-то полезное для приюта. Приютам для собак всегда нужны мясные продукты и крупы, моющие и обеззараживающие средства, сухие и влажные корма, а также хозяйственные перчатки.
Помогайте лечить больных животных. Спросите у руководства приюта, какие нужны медикаменты, и приобретите их. Также всегда нужны шприцы, препараты от гельминтов и блох, медицинская марля и физрастворы.
Помогайте делом. В приюте есть много хозяйственной работы — например, мытье посуды, складирование дров и уборка территории.
Занимайтесь пиаром приюта. Публикуйте посты о пристройстве животных и рассказывайте о собаках. Делитесь новостями приютов, рассказывайте о его жизни своим друзьям.