Как помочь приюту для собак? Советы волонтеров

Станьте передержкой. Если вы не можете насовсем забрать кошку или собаку, то дайте животному временный дом. Можно взять собаку на некоторое время к себе домой, чтобы снизить нагрузку с приюта. Кроме того, это отличный шанс попробовать себя в роли хозяина и понять, справитесь ли вы с заботой о домашнем питомце.