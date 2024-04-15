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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Как помочь приюту для бездомных собак

Как помочь приюту для собак? Советы волонтеров

15 апреля 2024, 06:18
Фото: ideogram.ai

Как помочь приюту для бездомных собак

Как помочь бездомному животному, если нет возможности забрать его домой? В пермском приюте для собак «Доброе сердце» рассказали, что сделать.

Станьте передержкой. Если вы не можете насовсем забрать кошку или собаку, то дайте животному временный дом. Можно взять собаку на некоторое время к себе домой, чтобы снизить нагрузку с приюта. Кроме того, это отличный шанс попробовать себя в роли хозяина и понять, справитесь ли вы с заботой о домашнем питомце.

Станьте волонтером. Приезжайте на субботники, играйте с животными и помогайте им социализироваться, предложите свою помощь в их перевозке или доставке подарков в приют. Также можно помочь с пошивом послеоперационных манишек, сфотографировать собак или размещать информацию в соцсетях, чтобы поскорее найти животным нового владельца.

Станьте опекуном одной собаки. Приезжайте к конкретной собаке, выгуливайте, следите за ее самочувствием, обучайте командам, участвуйте в выездных мероприятиях по поиску хозяев, а также размещайте информацию о собаке в социальных сетях. В приюте «Доброе сердце» утверждают, что собаки с опекунами быстрее обретают постоянного любящего владельца.

Проведите акцию по сбору помощи. Спросите у администрации приюта, что необходимо ее подопечным. Часто собакам нужны корма, крупы, одеяла и медикаменты. Организуйте на работе или в вузе акцию помощи бездомным животным. Зачастую то, что мы выбрасываем, может пригодиться приюту.

Помогите финансово. Любая финансовая помощь, будь то 30, 50 или 100 рублей в месяц, очень важна. Ежемесячно приют для животных оплачивает коммунальные и ветеринарные услуги, питание, а также платит зарплату работникам, время от времени проводит строительные и ремонтные работы. Частные приюты не получают финансирования от государства, поэтому надежда только на неравнодушных пермяков и организации.

Купите что-то полезное для приюта. Приютам для собак всегда нужны мясные продукты и крупы, моющие и обеззараживающие средства, сухие и влажные корма, а также хозяйственные перчатки.

Помогайте лечить больных животных. Спросите у руководства приюта, какие нужны медикаменты, и приобретите их. Также всегда нужны шприцы, препараты от гельминтов и блох, медицинская марля и физрастворы.

Помогайте делом. В приюте есть много хозяйственной работы — например, мытье посуды, складирование дров и уборка территории.

Занимайтесь пиаром приюта. Публикуйте посты о пристройстве животных и рассказывайте о собаках. Делитесь новостями приютов, рассказывайте о его жизни своим друзьям.

#Общество#Доброта на ПП#Приют#Бездомные животные#Благотворительность#Бездомные собаки#Волонтеры#Домашние животные
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