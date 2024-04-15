Классическая хореография благотворно влияет на мышцы и позвоночник

Одним из главных положительных эффектов для организма, которые могут быть получены благодаря классической хореографии, является корректировка фигуры: укрепляются мышцы живота, ягодиц и ног, приобретается пластика и грация. Еще одним приятным результатом занятий является сохранение красивой осанки даже вне зала.