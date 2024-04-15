Классическая хореография благотворно влияет на мышцы и позвоночник

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Она утверждает, что классическая хореография способствует развитию крепких мышц, красивой осанки и приносит ощущение легкости и красоты со своим собственным телом.
По словам Бахтуриной, заниматься упражнениями классической хореографии можно в любом возрасте и при любом уровне физической подготовки, пишет pravda.ru.
Одним из главных положительных эффектов для организма, которые могут быть получены благодаря классической хореографии, является корректировка фигуры: укрепляются мышцы живота, ягодиц и ног, приобретается пластика и грация. Еще одним приятным результатом занятий является сохранение красивой осанки даже вне зала.
Кроме того, классическая хореография способна снизить мышечные боли и укрепить позвоночник. Если ранее человека беспокоили боли в спине, то после тренировок они часто либо уменьшаются, либо полностью исчезают.