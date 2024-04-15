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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Классическая хореография благотворно влияет на мышцы и позвоночник

15 апреля 2024, 05:14
Тренер Акулина Бахтурина рассказала о том, как изменится физическое состояние тела при регулярных занятиях классической хореографией.

Она утверждает, что классическая хореография способствует развитию крепких мышц, красивой осанки и приносит ощущение легкости и красоты со своим собственным телом.

По словам Бахтуриной, заниматься упражнениями классической хореографии можно в любом возрасте и при любом уровне физической подготовки, пишет pravda.ru.

Одним из главных положительных эффектов для организма, которые могут быть получены благодаря классической хореографии, является корректировка фигуры: укрепляются мышцы живота, ягодиц и ног, приобретается пластика и грация. Еще одним приятным результатом занятий является сохранение красивой осанки даже вне зала.

Кроме того, классическая хореография способна снизить мышечные боли и укрепить позвоночник. Если ранее человека беспокоили боли в спине, то после тренировок они часто либо уменьшаются, либо полностью исчезают.

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