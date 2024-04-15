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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Социальном фонде России рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию.

Кто может досрочно выйти на пенсию и как увеличить размер выплат? Пояснения СФР

15 апреля 2024, 08:59
Фото: ideogram.ai
В Социальном фонде России рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию.

Как досрочно выйти на пенсию и увеличить ее размер в 2024 году

В среднем неработающие пенсионеры получают 22,5 тыс. рублей, следует из статистики. Пенсионный возраст постепенно увеличивается. Кому пенсия положена досрочно? Разбираемся.
Сюжет
Пособия

Размер пенсии у пермяков

По данным Социального фонда России по Пермскому краю, с 1 января 2024 года в регионе были проиндексированы выплаты получателям пенсии по старости. Они были увеличены в среднем на 1,6 тыс. рублей в месяц. Средний размер пенсии у неработающих пенсионеров вырос до 22,5 тыс. рублей.

Ранее увеличение страховых пенсий было зафиксировано в федеральном законе, подписанном президентом. Поначалу планировалось проиндексировать выплаты на 4,6%, однако повышение составило 7,5%.

Пенсии ежегодно индексируются государством.Пенсии ежегодно индексируются государством.
Пенсии ежегодно индексируются государством.
Фото: ideogram.ai

Кто и как может досрочно выйти на пенсию

Недавно в России появилось новое основание для досрочного выхода на пенсию. Оно касается трудового стажа: женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общепринятого пенсионного возраста. Однако возраст досрочного выхода на пенсию должен быть не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Кроме того, многодетные женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше общепринятого пенсионного возраста — в 55 лет. Если у женщины четверо детей, то она может выйти на пенсию на четыре года раньше, то есть, в 54 года. Но здесь есть важное условие: для досрочного выхода на пенсию многодетные женщины должны выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Безработные россияне также могут выйти на пенсию раньше утвержденного пенсионного возраста, если нет возможности устроиться на работу. В данном случае пенсия устанавливается на два года раньше пенсионного возраста с учетом переходного периода, в ходе которого пенсионный возраст постепенно увеличивается с каждым годом.

Досрочно выйти на пенсию могут многодетные женщины.Досрочно выйти на пенсию могут многодетные женщины.
Досрочно выйти на пенсию могут многодетные женщины.
Фото: ideogram.ai

Как увеличить размер пенсии

Чтобы получить право на страховую пенсию по старости на общих основаниях, нужно выработать стаж. Если стажа не хватает, то можно самостоятельно перечислить добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии за себя или другого человека, например, родственника.

В Социальном фонде России напоминают, что можно таким образом «приобрести» не более половины страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях. Можно по частям уплачивать добровольные страховые взносы, например, ежемесячно.

Страховой стаж можно «докупить», но есть определенные правила.Страховой стаж можно «докупить», но есть определенные правила.
Страховой стаж можно «докупить», но есть определенные правила.
Фото: 1MI

Переходный период для выхода на пенсию

Пенсионный возраст в России в рамках пенсионной реформы постепенно повышается в течение 10 лет — с 2019 по 2028 год. При этом повышение пенсионного возраста не действует на пенсии по инвалидности — эти выплаты сохраняются в полном объеме и назначаются людям, которые не могут работать, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

С 2028 года и далее, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60, а мужчины — в 65 лет.С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60, а мужчины — в 65 лет.
С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60, а мужчины — в 65 лет.
Фото: ideogram.ai

У кого не меняется возраст выхода на пенсию

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у ряда россиян, имеющих право на досрочное назначение пенсии. К ним относят представителей следующих профессий:

  • Тех, кто работает в тяжелых, опасных и вредных условиях труда — на подземных работах, в горячих цехах, в рабочих локомотивных бригадах и в качестве работников, занимающихся организацией перевозок и обеспечивающих безопасность движения в поездах и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей на шахтах, в рудниках или рудных карьерах.
  • Женщин-работниц текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжести.
  • Тех, кто участвует в полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических и лесоустроительных работах.
  • Тех, кто задействован в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности, за исключением портовых судов, работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, а также судов пригородного и внутригородского сообщения. Также возраст выхода на пенсию не меняется для работников, занимающихся добычей и обработкой рыбы и морепродуктов, приемом продукции на промысле.
  • Работников подземных и открытых горных работ по добыче угля, сланца и других полезных ископаемых, а также строителей шахт и рудников.
  • Задействованных в летном составе гражданской авиации, в работах по управлению полетами гражданской авиации и в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию самолетов гражданской авиации.
  • Рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (исправительные колонии).
  • Женщин-трактористов-машинистов в сельском хозяйстве и иных отраслях экономики, а также машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин.
  • Рабочих и мастеров на заготовках леса, а также обслуживающих механизмы и оборудование на этих работах.
  • Водителей автобусов, трамваев и троллейбусов на регулярных городских пассажирских маршрутах.
  • Спасателей.
Водители автобусов могут досрочно уйти на пенсию.Водители автобусов могут досрочно уйти на пенсию.
Водители автобусов могут досрочно уйти на пенсию.
Фото: ideogram.ai

Досрочно выйти на пенсию по социальным мотивам и состоянию здоровья могут:

  1. Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьми лет;
  2. Женщины, родившие двух и более детей, при наличии необходимого страхового стажа и стажа работы на Крайнем Севере или в районах, приравненных к нему;
  3. Один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до восьми лет;
  4. Опекун инвалида с детства, воспитавший его до восьми лет;
  5. Инвалид вследствие травмы на фронте;
  6. Инвалид по зрению с первой группой инвалидности;
  7. Мужчина или женщина с гипофизарным нанизмом (лилипут) или диспропорциональный карлик;
  8. Рыбак, оленевод или охотник-промысловик, постоянно проживающий на Крайнем Севере или в приравненном к нему районе.

Кроме того, досрочно выйти на пенсию могут россияне, участвовавшие в ликвидации последствий радиационных или техногенных катастроф, либо непосредственно участвовавшие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия или ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах.

Также пенсия назначается раньше общепринятого пенсионного возраста летчикам-испытателям, а также исследователям-испытателям авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.

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#Общество#Пособия#Пенсии#Выплаты#Социальные выплаты
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