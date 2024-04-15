Кто может досрочно выйти на пенсию и как увеличить размер выплат? Пояснения СФР

Кроме того, многодетные женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше общепринятого пенсионного возраста — в 55 лет. Если у женщины четверо детей, то она может выйти на пенсию на четыре года раньше, то есть, в 54 года. Но здесь есть важное условие: для досрочного выхода на пенсию многодетные женщины должны выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.