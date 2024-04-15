Кто может досрочно выйти на пенсию и как увеличить размер выплат? Пояснения СФР

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
По данным Социального фонда России по Пермскому краю, с 1 января 2024 года в регионе были проиндексированы выплаты получателям пенсии по старости. Они были увеличены в среднем на 1,6 тыс. рублей в месяц. Средний размер пенсии у неработающих пенсионеров вырос до 22,5 тыс. рублей.
Ранее увеличение страховых пенсий было зафиксировано в федеральном законе, подписанном президентом. Поначалу планировалось проиндексировать выплаты на 4,6%, однако повышение составило 7,5%.
Недавно в России появилось новое основание для досрочного выхода на пенсию. Оно касается трудового стажа: женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общепринятого пенсионного возраста. Однако возраст досрочного выхода на пенсию должен быть не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Кроме того, многодетные женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше общепринятого пенсионного возраста — в 55 лет. Если у женщины четверо детей, то она может выйти на пенсию на четыре года раньше, то есть, в 54 года. Но здесь есть важное условие: для досрочного выхода на пенсию многодетные женщины должны выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.
Безработные россияне также могут выйти на пенсию раньше утвержденного пенсионного возраста, если нет возможности устроиться на работу. В данном случае пенсия устанавливается на два года раньше пенсионного возраста с учетом переходного периода, в ходе которого пенсионный возраст постепенно увеличивается с каждым годом.
Чтобы получить право на страховую пенсию по старости на общих основаниях, нужно выработать стаж. Если стажа не хватает, то можно самостоятельно перечислить добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии за себя или другого человека, например, родственника.
В Социальном фонде России напоминают, что можно таким образом «приобрести» не более половины страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях. Можно по частям уплачивать добровольные страховые взносы, например, ежемесячно.
Пенсионный возраст в России в рамках пенсионной реформы постепенно повышается в течение 10 лет — с 2019 по 2028 год. При этом повышение пенсионного возраста не действует на пенсии по инвалидности — эти выплаты сохраняются в полном объеме и назначаются людям, которые не могут работать, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
С 2028 года и далее, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.
Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у ряда россиян, имеющих право на досрочное назначение пенсии. К ним относят представителей следующих профессий:
Досрочно выйти на пенсию по социальным мотивам и состоянию здоровья могут:
Кроме того, досрочно выйти на пенсию могут россияне, участвовавшие в ликвидации последствий радиационных или техногенных катастроф, либо непосредственно участвовавшие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия или ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах.
Также пенсия назначается раньше общепринятого пенсионного возраста летчикам-испытателям, а также исследователям-испытателям авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.