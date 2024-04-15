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Updated Сегодня, 06:05

Лента приостановила закупку кормов для животных «Mars». Чем это грозит пермякам?

Лента приостановила закупку кормов для животных «Mars». Чем это грозит пермякам?

15 апреля 2024, 06:03
Фото: 1MI
«Марс» и ООО «Нестле Россия» занимают 73% доли российского рынка

Торговая сеть «Лента» приостановила закупку кормов для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree). Решение компании обусловлено ростом закупочных цен. Доцент кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева рассказала, как это повлияет на стоимость кормов для животных в Пермском крае.

По словам кандидата социологических наук, приостановка закупки продукции ведущим многоформатным ритейлером несущественно отразится на отечественном рынке кормов. На данный момент у крупнейших производителей сухих кормов, таких как Mars и Nestle, производства расположены на территории РФ, и они не заявляют о его сокращении. Цены на корма не будут снижаться, возможны только временные акции. Рост стоимости на 
сырье и удорожание логистики не позволят снизить затраты на производство и продажи.

Рынок кормов для животных в России считается быстрорастущим, хотя он изменяется за счет роста цен. За последние несколько лет корма стали важным пунктом в семейном бюджете для многих людей. По данным исследования NielsenIQ за 2022 год, у 72% людей есть домашние животные. После пандемии, когда число домашних животных в семьях увеличилось, Россия вышла на первое место в мире по количеству домашних кошек. Корма для них занимают большую часть продаж.

Сейчас в стране работают около 190 компаний по производству кормов, доминирующими среди которых являются ГК «Марс» и ООО «Нестле Россия», их доля на рынке составляет 73%. Основная доля кормов на рынке сухие, хотя есть большой запрос на влажные корма, консервы, особенно для кошек и мелких собак, но такая продукция сложнее в производстве.

«Данный рынок, по мнению специалистов, похож на рынок детского питания, к домашним
питомцам относятся трепетно, следят за их здоровьем. Поэтому внимание к брендам повышенное и информация о сложностях в отношениях производителей и продавцов легко создает видимость катастрофы, особенно в последнее время, когда все знают про постоянную возможность ограничения импортных поставок», сообщила Андреева.

В свою очередь, в российском подразделении Mars заявили, что их корма доступны в других магазинах. Приостанавливать производство и поставку продукции они не собираются.

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