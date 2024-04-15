Лента приостановила закупку кормов для животных «Mars». Чем это грозит пермякам?

Рынок кормов для животных в России считается быстрорастущим, хотя он изменяется за счет роста цен. За последние несколько лет корма стали важным пунктом в семейном бюджете для многих людей. По данным исследования NielsenIQ за 2022 год, у 72% людей есть домашние животные. После пандемии, когда число домашних животных в семьях увеличилось, Россия вышла на первое место в мире по количеству домашних кошек. Корма для них занимают большую часть продаж.