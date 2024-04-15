Летняя жара! Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

Пока не до конца известно, как долго будет продолжаться волна тепла. До севера она вовсе может не добраться. Специалисты проекта «Метеоролог и я» отмечают, что волна тепла в регионе продержится от двух до трех дней. Но после небольшого перерыва возможен еще один теплый период — уже на следующей неделе.