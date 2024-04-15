Летняя жара! Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Пермском крае на этой неделе ожидается потепление. К пятнице отклонение температуры от нормы будет уже на уровне +4…+6°. Возможны температурные рекорды — до +20…+25°.
Пока не до конца известно, как долго будет продолжаться волна тепла. До севера она вовсе может не добраться. Специалисты проекта «Метеоролог и я» отмечают, что волна тепла в регионе продержится от двух до трех дней. Но после небольшого перерыва возможен еще один теплый период — уже на следующей неделе.
Погода по дням:
При этом каждый день ожидается небольшой дождь. В выходные волна тепла доберется и до севера региона, днем до +25°. В воскресенье потепление закончится, днем температура не поднимется выше +18°.