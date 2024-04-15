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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Синоптики: в Пермском крае на неделе потеплеет до +25°

Летняя жара! Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

15 апреля 2024, 03:05
Фото: properm.ru

Синоптики: в Пермском крае на неделе потеплеет до +25°

Рекорды по жаре ожидаются в пятницу.

В Пермском крае на этой неделе ожидается потепление. К пятнице отклонение температуры от нормы будет уже на уровне +4…+6°. Возможны температурные рекорды — до +20…+25°.

Пока не до конца известно, как долго будет продолжаться волна тепла. До севера она вовсе может не добраться. Специалисты проекта «Метеоролог и я» отмечают, что волна тепла в регионе продержится от двух до трех дней. Но после небольшого перерыва возможен еще один теплый период — уже на следующей неделе.

Погода по дням:

  • 15 апреля — днем +4…+14°, на северо-востоке +4…+9°;
  • 16 апреля — в отдельных районах гроза, ночью +1…+6°, днем +8…+13°;
  • 17 апреля — ночью -1…+4°, днем +8…+13°;
  • 18 апреля — ночью +3…+8°, днем +8…+13°;
  • 19 апреля — ночью +3…+8°, днем +20…+25°, на северо-востоке +8…+13°.

При этом каждый день ожидается небольшой дождь. В выходные волна тепла доберется и до севера региона, днем до +25°. В воскресенье потепление закончится, днем температура не поднимется выше +18°.

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#Пермь#Погода
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