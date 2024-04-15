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Минспорт Пермского края взыскивает с женского футбольного клуба 110 тыс. рублей

Минспорт Прикамья взыскивает с женского мини-футбольного клуба 110 тысяч рублей

15 апреля 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney

Минспорт Пермского края взыскивает с женского футбольного клуба 110 тыс. рублей

Речь идет о части субсидии, выданной краевым минспортом, которую спортивный клуб якобы потратил неправильно.

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск краевого министерства физической культуры и спорта с требованием взыскать с женского мини-футбольного клуба «Красная Кама» 110,5 тыс. Сумма является частью субсидии, выданной ведомством ранее. На судебные материалы обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Исковое заявление поступило в суд в начале марта и было принято к рассмотрению. Дата следующего судебного заседания по делу — 2 мая. По утверждению Минспорта Прикамья, часть субсидии в размере 2,5 млн рублей была потрачено неправильно. Дело в том, что спортивный клуб участвовал в соревнованиях, которые не отвечают требованиям субсидии.

АНО «Женский мини-футбольный клуб „Красная Кама“» был зарегистрирован 30 ноября 2020 года. Клуб был образован при инициативе Федерации футбола Пермского края с поддержкой губернатора и краевым минспорта. Учредителями организации стали МБУ «ФОК „Олимпийский“» в Краснокамске, краевая федерация футбола и бывший соучредитель ФК «Прикамье» Алексей Жуков. Руководителем клуба был назначен Дмитрий Терехов.

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#Пермский край#Арбитражный суд#Судебное заседание#Субсидия#Минспорт Прикамья#Женский мини-футбольный клуб#Красная Кама#МБУ «ФОК „Олимпийский“»#Федерация футбола#Алексей Жуков#Дмитрий Терехов
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