Минспорт Прикамья взыскивает с женского мини-футбольного клуба 110 тысяч рублей

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Published Сегодня, 07:51
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В Арбитражный суд Пермского края поступил иск краевого министерства физической культуры и спорта с требованием взыскать с женского мини-футбольного клуба «Красная Кама» 110,5 тыс. Сумма является частью субсидии, выданной ведомством ранее. На судебные материалы обратил внимание «Ъ-Прикамье».
Исковое заявление поступило в суд в начале марта и было принято к рассмотрению. Дата следующего судебного заседания по делу — 2 мая. По утверждению Минспорта Прикамья, часть субсидии в размере 2,5 млн рублей была потрачено неправильно. Дело в том, что спортивный клуб участвовал в соревнованиях, которые не отвечают требованиям субсидии.
АНО «Женский мини-футбольный клуб „Красная Кама“» был зарегистрирован 30 ноября 2020 года. Клуб был образован при инициативе Федерации футбола Пермского края с поддержкой губернатора и краевым минспорта. Учредителями организации стали МБУ «ФОК „Олимпийский“» в Краснокамске, краевая федерация футбола и бывший соучредитель ФК «Прикамье» Алексей Жуков. Руководителем клуба был назначен Дмитрий Терехов.