Минспорт Прикамья взыскивает с женского мини-футбольного клуба 110 тысяч рублей

Исковое заявление поступило в суд в начале марта и было принято к рассмотрению. Дата следующего судебного заседания по делу — 2 мая. По утверждению Минспорта Прикамья, часть субсидии в размере 2,5 млн рублей была потрачено неправильно. Дело в том, что спортивный клуб участвовал в соревнованиях, которые не отвечают требованиям субсидии.