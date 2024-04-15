На неделе потеплеет до +25. Какие населенные пункты Пермского края может затопить

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Прикамье на этой неделе ожидается существенное потепление, в пятницу температурный фон может подняться до +20…+25°. После такого потепления возможны достаточно резкие подъемы уровней воды в реках северных и восточных районов региона. Об этом рассказал Properm.ru руководитель ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По словам доктора географических наук, в зоне риска локальных подтоплений могут оказаться Яйва (Александровский округ), Кудымкар (Кудымкарский округ), а также Александровск (Александровский округ). В этих населенных пунктах, застройка находится в поймах рек, локальные затопления здесь наблюдаются каждые 2-3 года.
Ранее МЧС сообщало о том, что при «дружной» весне в 2024 году на территории Пермского края может затопить семь населенных пунктов. В перечень входят г. Кудымкар (Кудымкарский округ), с. Карагай и с. Козьмодемьянск (Карагайский округ), два низководных моста в селе Моховое (Кунгурский округ), д. Качка (Пермский округ), г. Чусовой (Чусовской), п. Ласьва (Краснокамский округ). Также, в зоне затопления может оказаться 31 приусадебный участок.