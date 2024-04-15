На пожаре в деревянном доме в Кизеле погиб мужчина

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Вчера, 14 апреля ночью, в ходе пожара в деревянном рубленном доме в Прикамье погиб мужчина. Инцидент произошел в городе Кизел, на улице Ломоносова. Информацию об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 2:48. Пожару был присвоен повышенный ранг 1 БИС. На место инцидента в 2:56 прибыли 4 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.
По приезде на место пожара пожарные обнаружили, что дом полностью был охвачен огнем. Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности. Примерная площадь пожара составила 36 кв. м. Ликвидировать горение удалось в 3:02.
В результате пожара погиб мужчина. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.