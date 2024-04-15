Надо найти мотивацию. Пермская «Парма» уступила петербургскому «Зениту»

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Петербургский БК «Зенит» обыграл БК «Парма» во время матча в Санкт-Петербурге. Это была заключительная встреча для команд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 77:66. Самым результативным игроком матча стал Би Джей Джонсон из «Пармы», набравший 22 очка. В составе «Зенита» 14 очков набрал Джувэн Морган.
Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, «Парма» — пятое.
«Для нашего клуба пятое место — уже успех, но наша задача — дать максимальный бой „Локомотиву“ и пройти в следующий раунд. Понятно, что будет очень сложно, но мы готовы», — пояснил главный тренер пермского клуба Евгений Пашутин.
Тренер добавил, что БК «Зенит» усилился двумя игроками, сейчас команда в хорошей форме. При этом у лидеров пермской команды не было мотивации — надо к плей-офф ее найти, чтобы играть на победу.