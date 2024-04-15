properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Пермская «Парма» уступила петербургскому «Зениту» во время выездного матча

Надо найти мотивацию. Пермская «Парма» уступила петербургскому «Зениту»

15 апреля 2024, 02:43
Фото: vk.com/zenitbasket

Пермская «Парма» уступила петербургскому «Зениту» во время выездного матча

Пермским баскетболистам предстоят матчи в плей-офф.
Сюжет
Парма

Петербургский БК «Зенит» обыграл БК «Парма» во время матча в Санкт-Петербурге. Это была заключительная встреча для команд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 77:66. Самым результативным игроком матча стал Би Джей Джонсон из «Пармы», набравший 22 очка. В составе «Зенита» 14 очков набрал Джувэн Морган.

Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, «Парма» — пятое.

«Для нашего клуба пятое место — уже успех, но наша задача — дать максимальный бой „Локомотиву“ и пройти в следующий раунд. Понятно, что будет очень сложно, но мы готовы», — пояснил главный тренер пермского клуба Евгений Пашутин.

Тренер добавил, что БК «Зенит» усилился двумя игроками, сейчас команда в хорошей форме. При этом у лидеров пермской команды не было мотивации — надо к плей-офф ее найти, чтобы играть на победу.

Фото: vk.com/zenitbasket
Читайте также:
«Парма» дома в мощном матче обыграла УНИКСПермские баскетболисты уступили гостям из Санкт-Петербурга на своем паркете«Парма» выиграла выездной матч с «Енисеем»
#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
Подпишитесь
Летняя жара! Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
Сегодня, 03:05
С сегодняшнего дня в Пермском крае строго ограничат рыбалку
Сегодня, 04:45
В Перми на пожаре в жилом доме погибли два человека
Сегодня, 05:13
В центре Перми откроется новое заведение азиатской и европейской кухни Usagi
Сегодня, 05:00
«Атака Ирана была пиаровская». Журналист из Перми рассказала о пролетающих БПЛА
Вчера, 10:53
"