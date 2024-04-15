Найдено новое смертельное заболевание переносимое клещами

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Клещи являются переносчиками большого количества заболеваний, многие из которых могут обернуться крайне тяжёлыми последствиями и даже смертью. Наиболее сложными являются случаи, когда через укус одного клеща человек заражается не одной, а сразу несколькими инфекциями.
До недавнего времени самыми опасными болезнями из тех, что передаются людям от клещей, считались энцефалит и боррелиоз. Недавно российский вирусолог Николай Малышев сообщил, что в южных регионах РФ клещи могут заразить человека конго-крымской геморрагической лихорадкой — вирусным заболеванием с большим процентом летальных исходов, пишет newia.ru.
Данный вирус вызывает обширные кровоизлияния со смертельным исходом. По словам медиков, сейчас вакцины от этого заболевания нет, поэтому следует крайне осторожно вести себя на природе с апреля по июль — в период сезонной активности клещей. Если насекомое всё же укусило, нельзя его давить. Именно таким образом заносится большинство инфекций.
Внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал ещё об одной болезни, переносимой клещами, — риккетсиозе — разновидности сыпного тифа. Ранее заболевание считалось не опасным для людей, но появились новые разновидности, которые могут довести до реанимации.
Напомним, наиболее опасными заболеваниями, которыми можно заразиться от клещей, без учёта двух вышеуказанных, являются: боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, клещевой энцефалит, пятнистая лихорадка, туляремия, бабезиоз.
В нашей стране проводится вакцинация только от клещевого энцефалита. От других инфекций вакцины нет. Поэтому медики рекомендуют соблюдать осторожность при прогулках на природу, а в случае обнаружения присосавшегося клеща незамедлительно обращаться за медпомощью.