Найдено новое смертельное заболевание переносимое клещами

Данный вирус вызывает обширные кровоизлияния со смертельным исходом. По словам медиков, сейчас вакцины от этого заболевания нет, поэтому следует крайне осторожно вести себя на природе с апреля по июль — в период сезонной активности клещей. Если насекомое всё же укусило, нельзя его давить. Именно таким образом заносится большинство инфекций.