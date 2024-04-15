«Не оставили на чужой земле». В Пермском крае простились с 49-летним участником СВО

Его жена поблагодарила в соцсетях власти за то, что его мужа привезли домой: «Хоть и не живым, но привезли. Не оставили на чужой земле, и то, что смогли достойно похоронить его на своей родине, проводить его достойно». По словам жены, на СВО пермяк уехал со словами: «Я за свою Родину, защитим Родину, кто если не мы?!»