«Не оставили на чужой земле». В Пермском крае простились с 49-летним участником СВО

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В Пермском крае 14 апреля простились с 49-летним сержантом. Ильдар Абдулов родился 22 октября 1974 года в деревне Бичурино, после окончания школы поступил в ДОСААФ в Чайковском, получил специальность водителя категории «С». После окончания техникума работал комбайнером в колхозе им. Нариманова, отслужил в армии, сообщает администрация Бардымского округа.
5 сентября 2023 года мужчина отправился в зону СВО по контракту, 27 марта погиб из-за травм, полученных во время боевых действий. У него остались жена, четверо детей, внуки.
Его жена поблагодарила в соцсетях власти за то, что его мужа привезли домой: «Хоть и не живым, но привезли. Не оставили на чужой земле, и то, что смогли достойно похоронить его на своей родине, проводить его достойно». По словам жены, на СВО пермяк уехал со словами: «Я за свою Родину, защитим Родину, кто если не мы?!»