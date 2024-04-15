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Осуждён сварщик, действия которого вызвали пожар в строящемся авиатехникуме в Перми

Осуждён сварщик, действия которого вызвали пожар в строящемся авиатехникуме в Перми

15 апреля 2024, 15:11
Фото: properm.ru
Ущерб от огня оценён в 7,5 миллионов рублей.

В Ленинском районе Перми мужчина осужден за повреждение и уничтожение имущества строящегося учебного корпуса авиатехникума им. Швецова. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

8 мая 2022 года 34-летний виновный, находясь на объекте строительства учебного корпуса Пермского авиационного техникума имени А. Д. Швецова, самовольно приступил к выполнению работ по резке арматуры сварочным аппаратом, намереваясь ускорить завершение работ и получить за них сдельную оплату. От падения раскаленных частиц при резке металла загорелись плиты из легковоспламеняющегося материала. Конструкции каркаса пострадали от высокой температуры. В результате пожара застройщику причинен ущерб на сумму 7,5 млн. руб., который возмещен страховой компанией.

Судом электрогазосварщик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Сгоревшую часть строящегося корпуса авиационного техникума подрядчик демонтировал за свой счет. Эксперты пришли к выводу, что часть здания, уже возведенную до 3 этажа, необходимо разбирать до цоколя. В 2022 году озвучивалось, что страховая компания пришла к выводу, что случай не страховой, так как пожар произошел не по вине третьих лиц, а по вине работников. Тогда ущерб оценивали примерно в 10 млн рублей.

Корпус Пермского авиационного техникума за 494 млн рублей и общежитие за 349,8 млн рублей строила ООО «РСС Инжиниринг», руководитель и учредитель компании Александр Гильдерман. Компания была организована в Перми в 2009 году.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Пожар#Авиатехникум#Пермский корпус авиатехникума
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