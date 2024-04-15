Осуждён сварщик, действия которого вызвали пожар в строящемся авиатехникуме в Перми

Сгоревшую часть строящегося корпуса авиационного техникума подрядчик демонтировал за свой счет. Эксперты пришли к выводу, что часть здания, уже возведенную до 3 этажа, необходимо разбирать до цоколя. В 2022 году озвучивалось, что страховая компания пришла к выводу, что случай не страховой, так как пожар произошел не по вине третьих лиц, а по вине работников. Тогда ущерб оценивали примерно в 10 млн рублей.