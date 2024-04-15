«Пермские медведи» остановились в шаге от Кубка России

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
«Пермские медведи» уступили в решающем матче Финала Четырёх московскому ЦСКА со счётом 34:32.
ЦСКА по ходу второй половины проигрывал «Пермским медведям», но смог переломить ход встречи и победить. Армейская команда впервые стала обладателем Кубка России. Самым результативным игроком матча стал защищающий цвета пермского клуба Дмитрий Свистунов — девять точных бросков.
ЦСКА — Пермские медведи — 34:32 (17:18) (Шишкарёв, Гирик — по 8; Свистунов — 9, Рябов, Саликов — по 5)
В матче за третье место «Чеховские медведи» обыграли СКИФ — 41:25 (20:12).