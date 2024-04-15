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Published Сегодня, 04:31

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Updated Сегодня, 04:32

«Пермские медведи» остановились в шаге от Кубка России

«Пермские медведи» остановились в шаге от Кубка России

15 апреля 2024, 04:31
Фото: пресс-служба ФГР
Пермский клуб в решающем матче уступил московскому ЦСКА

«Пермские медведи» уступили в решающем матче Финала Четырёх московскому ЦСКА со счётом 34:32.

ЦСКА по ходу второй половины проигрывал «Пермским медведям», но смог переломить ход встречи и победить. Армейская команда впервые стала обладателем Кубка России. Самым результативным игроком матча стал защищающий цвета пермского клуба Дмитрий Свистунов — девять точных бросков.

ЦСКА — Пермские медведи — 34:32 (17:18) (Шишкарёв, Гирик — по 8; Свистунов — 9, Рябов, Саликов — по 5)

В матче за третье место «Чеховские медведи» обыграли СКИФ — 41:25 (20:12).

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#Спорт#Пермь#Гандбол#Кубок россии#Пермские медведи#Финал
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