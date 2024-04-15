«Пермские медведи» остановились в шаге от Кубка России

ЦСКА по ходу второй половины проигрывал «Пермским медведям», но смог переломить ход встречи и победить. Армейская команда впервые стала обладателем Кубка России. Самым результативным игроком матча стал защищающий цвета пермского клуба Дмитрий Свистунов — девять точных бросков.