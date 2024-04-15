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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Плюсы и минусы курортных романов

15 апреля 2024, 15:26
Психолог Юлия Хадарцева поделилась своими мыслями о плюсах и минусах курортных романов. Она объяснила, что такие отношения могут быть полны волнующих эмоций и гормонов, которые вызывают радость.

Однако, часто такие отношения не продолжаются долго и оставляют после себя ощущение пустоты.

Хадарцева подчеркнула, что как психолог и психотерапевт она жестко против всех видов романов на стороне, особенно если у человека есть серьезные брачные отношения. Она объяснила, что это наносит ущерб семейной системе и может иметь негативные последствия для детей и внуков, пишет runews24.ru.

Также Хадарцева предупредила, что любая сексуальная связь включает обмен нейронами, слюной и другими веществами, и это может привести к заболеваниям или разрушению брака.

Однако, если мужчина или женщина свободны и едут на курорт для отдыха и развлечений, то курортный роман может быть приемлемым. Но важно не переходить определенные границы.

Хадарцева также отметила, что любые отношения с партнером, будь то мужчина или женщина, не могут закончиться просто так. Она рассказала о своих клиентах, которые продолжают испытывать чувства к бывшим партнерам даже спустя несколько лет после окончания отношений.

В итоге, эксперт посоветовала быть реалистичными и серьезно относиться к курортным романам, чтобы избежать негативных последствий.

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