Плюсы и минусы курортных романов

Хадарцева подчеркнула, что как психолог и психотерапевт она жестко против всех видов романов на стороне, особенно если у человека есть серьезные брачные отношения. Она объяснила, что это наносит ущерб семейной системе и может иметь негативные последствия для детей и внуков, пишет runews24.ru.