Плюсы и минусы курортных романов

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Однако, часто такие отношения не продолжаются долго и оставляют после себя ощущение пустоты.
Хадарцева подчеркнула, что как психолог и психотерапевт она жестко против всех видов романов на стороне, особенно если у человека есть серьезные брачные отношения. Она объяснила, что это наносит ущерб семейной системе и может иметь негативные последствия для детей и внуков, пишет runews24.ru.
Также Хадарцева предупредила, что любая сексуальная связь включает обмен нейронами, слюной и другими веществами, и это может привести к заболеваниям или разрушению брака.
Однако, если мужчина или женщина свободны и едут на курорт для отдыха и развлечений, то курортный роман может быть приемлемым. Но важно не переходить определенные границы.
Хадарцева также отметила, что любые отношения с партнером, будь то мужчина или женщина, не могут закончиться просто так. Она рассказала о своих клиентах, которые продолжают испытывать чувства к бывшим партнерам даже спустя несколько лет после окончания отношений.
В итоге, эксперт посоветовала быть реалистичными и серьезно относиться к курортным романам, чтобы избежать негативных последствий.