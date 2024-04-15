Признали виновным и лишили звания. Как экс-сотрудник ФСБ взял взятку в 160 миллионов

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Сегодня председатель Пермского военного гарнизонного суда Дмитрий Малмыгин признал бывшего контрразведчика Григория Царегородцева, курировавшего в УФСБ Пермского края вопросы, связанные с информационными технологиями, виновным в получении взятки в 160 млн рублей.
Оглашение решения по делу назначили ориентировочно сегодня на 13:30, потом перенесли по техническим причинам на 16:00. К этому времени в коридоре суда в ожидании «приговора века» уже собрались журналисты многих пермских редакций. Но и в это время заседание не началось, время стало тянуться томительно.
Из совещательной комнаты судья Дмитрий Малмыгин для оглашения решения вышел уже после 19:00. К этому времени все сотрудники суда уже закрыли свои кабинеты и разошлись по домам.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, в качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Он лишен воинского звания майор. Также после освобождения он 8 лет не сможет занимать никакие должности.
Григорий Царегородцев, по словам адвоката, был доставлен конвоем еще утром. Он прождал решения в зале суда весь день. Царегородцев на оглашении приговора выглядел подавленным. В суд послушать решение прибыла большая группа журналистов, а также его адвокат. Родные и бывшие коллеги Царегородцева на оглашение приговора не пришли, рассказывает наш корреспондент.
Его адвокаты в прениях просили назначить ему наказание ниже низшего предела. Сам Царегородцев просил переквалифицировать его преступление по более мягкой статье — «Мошенничество». «Не ошибается тот, кто ничего не делает, прошу строго не наказывать», — говорил он в своем последнем слове.
В прениях зампрокурора военной прокуратуры Александр Сладков просил отправить его в колонию на 9 лет и 8 месяцев, а также назначить штраф в двукратном размере взятки — на сумму 320 млн рублей. В остальном требования гособвинения совпадают с тем, что вошло в оглашенный сегодня приговор. Конфискованное имущество — это два земельных участка, два дома в пригороде Перми, автомобили Mercedes серии «E» и Range Rover, деньги в рублях, 52 тыс. долларов, а также пять золотых слитков. Все это было изъято во время расследования у родственников обвиняемого — именно это имущество прокурор требовал конфисковать в доход государства. Кроме того, гособвинитель требует изъять двухкомнатную квартиру и машиноместо, принадлежащие Царегородцеву. По данным следствия, все имущество было им оформлено на его тестя, а квартиру и машиноместо он подарил своей маме.
Также суд постановил оставить на хранении до разрешения дела в гражданском судопроизводстве имущество на 25 млн рублей, изъятое следствием 25 мая 2023 года, сразу после задержания Царегородцева и принадлежащее одной из свидетельниц по делу. Как известно из материалов дела, он сразу после задержания на рабочем месте сообщил, что вину в получении взятки за попустительство по службе не признает. Но при том не отрицает, что деньги у знакомых ему Александра Ковалева и Владислава Гилева он брал. Тогда же он указал, что отдавал деньги своим родственникам и знакомой, ставшей свидетельницей по его делу.
В рамках рассмотрения уголовного дела суд допрашивал эту свидетельницу, у которой в начале расследования были изъяты сбережения. Силовики в апреле 2023 года провели обыск в съемной квартире женщины в Перми. Были изъяты более 4,5 млн рублей, свыше 154,4 тыс. долларов, а также 100 золотых слитков общим весом 1 кг. Свидетельница во врем расследования начала оспаривать законность этих действий в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Во время допроса в Пермском военном гарнизонном суде по делу Царегородцева свидетельница также указала, что хотела бы, чтобы в рамках этого процесса был разрешен вопрос о возвращении ей данных вещдоков по делу, поскольку она предоставляла следствию документы о том, что были изъяты ее личные сбережения, рассказали источники Properm.ru.
Также по делу допрашивались хакеры Ковалев и Гилев, с показаний о взятке которых и началось расследование уголовного дела. 2 и 3 марта 2023 года они рассказали, что накануне их задержания в январе 2022 года они передали Царегородцеву в чемодане 100 млн рублей — тогда Бюро специальных технических мероприятий МВД России начало проводить в отношении группы «русских хакеров» оперативно-розыскные мероприятия и они опасались, что будут в ближайшее время задержаны. За 100 млн рублей Царегородцев должен был этому воспрепятствовать. 7 апреля по материалам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.
Адвокат после оглашения решения суда сообщила, что будет обжаловать приговор.
6 февраля 2022 года стало известно о задержании в Перми группы граждан, по мнению следствия Следственного департамента МВД России которые «обладают специальными познаниями в сфере международных платёжных систем и подозреваются в совершении преступлений в сфере компьютерной технологии, техники и информационно-коммуникационной сети интернет». 7 февраля они были этапированы в Москву.
9 февраля 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, а также пермяков — предпринимателя Александра Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артема Зайцева, а также двоих неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьева. Всем им было предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц).
Как официально тогда сообщали в МВД России, «это третья хакерская группировка, деятельность которой была пресечена в России с начала 2022 года. Ранее по делу о кибермошенничестве в Москве были арестованы члены хакерской группировки REvil и The Infraud Organization, некоторые из которых были отправлены под домашний арест в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве». О задержании этих хакеров просил лично президента России Владимира Путина президент США Джо Байден.
Как указывалось при вынесении группе хакеров в Савеловском суде Москвы 8 апреля, фигуранты предоставляли клиентам данные кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. Их услугами пользовались желающие, которым было необходимо скрыть от надзора покупку предметов роскоши. В 2021 году международные СМИ сообщали, что данные около 1 млн карт Visa и MasterCard, принадлежащих гражданам США и других стран, были опубликованы в даркнете группой российских хакеров.
Следствие считает, что именно Царегородцев должен был сообщить о преступлении, совершенном «русскими хакерами». За то, что он не докладывал о незаконных действиях и не проводил никаких мероприятий в отношении группы, он и получал с 2015 года с них взятки. Окончательная сумма, которую айтишники передали за попустительство по службе сотруднику контрразведки, составила — судя по материалам обвинительного заключения — 160 млн рублей. По информации журналиста Properm.ru, с одним из хакеров, Александром Ковалевым он дружил с детских лет.
После того, как в марте 2023 года Александр Ковалев и Владислав Гилев рассказали следствию о передаче взятки Царегородцеву, было возбуждено уголовное дело и в отношении него. Изначально следствие рассматривало вариант о привлечении хакеров в качестве соучастников — взяткодателей, но в связи с чистосердечным раскаянием здесь уголовное преследование Ковалева и Гилева было прекращено.
Из материалов 235-го военного суда в Москве об избрании меры пресечения Царегородцеву известно, что первый раз материалы их допросов, а также иные свидетельства его причастности к преступлению изучались 3 апреля 2023 года. А уже 25 апреля он был задержан и этапирован в Москву, 26 апреля его направили в СИЗО.
В ходатайстве следствия говорится о том, что после возбуждения уголовного дела о взятке Царегородцев пытался уничтожить доказательства в отношении себя через третье лицо и оказать давление на свидетелей — тех же Ковалева и Гилева. Он пытался добиться, чтобы они отказались от дачи показаний о факте дачи ему взятки. Другим свидетелям он неоднократно сообщал, что после задержания хакеров опасается привлечения к уголовной ответственности. Также в материалах дела есть указания на то, что с использованием своих служебных связей решает вопрос о переводе указанных лиц в СИЗО-1 в Перми и последующем прекращении их уголовного преследования. Кроме свидетельских показаний его причастность подтверждалась сведениями из 9 Управления ФСБ России (подразделение занимается расследованием преступлений, где обвинение предъявлено сотрудникам).
О причастности Царегородцева к преступлению могут говорить и материалы арбитражного спора между осужденными хакерами — Зайцевым и Ковалевым об уставном капитале компании «Гет-Нэт». В апелляционной жалобе Зайцева есть указание на возможную роль Царегородцева: «Заявитель жалобы (Артем Зайцев, — Properm.ru) полагает ошибочным вывод суда об увеличении уставного капитала общества с 2016 года и ссылается на то, что Александра Ковалева введена в состав участников общества в связи с угрозами его жизни и здоровью со стороны Александра Ковалева и Григория Царегородцева, что подтверждается представленными в материалы дела заявлениями о совершенном преступлении».
Из заседаний суда по делу Царегородцева известно, что Ковалев и Гилев вели как легальный бизнес в области IT, так и предоставляли данные для хранения средств в иностранных банках тем, кто был заинтересован в сокрытии предметов роскоши и нелегальных доходов от государства. Во время расследования криминальных историй было конфисковано оборудование, связанное с компанией «Гет-Нэт», которое и использовалось для кражи и хранения данных Visa и MasterCard, принадлежащих гражданам США и других стран.
Как было заявлено при оглашении в суде обвинительного заключения, в 2015–2016 годах году Царегородцев от своего приятеля Ковалева узнал о группе хакеров. Тогда они договорились, что сотрудник ФСБ будет получать с них деньги за покровительство. Они не договорились об окончательном размере, но первые 30 млн Ковалев должен был отдать до конца 2017 года. Ковалев стал отдавать деньги — суммы от 12 до 30 млн рублей, а в целом — 60 млн рублей — он передал с 2017 по 2022 годы. Накануне задержания хакеров Царегородцев потребовал с них 100 млн рублей за «решение вопросов». Поздно вечером 23 января 2022 года подсудимый получил эти деньги и, считает следствие, увез чемодан с деньгами в машине Ковалева домой.
Сам Царегородцев признавал во время судебных заседаний, что брал деньги у хакеров, но считает, что его действия нужно квалифицировать как мошенничество. Он утверждал, что он понимал, что не мог им никак помочь и обманул — деньги взял, не оказывая никакого покровительства.
Адвокаты Царегородцева Дмитрий Рощин (Москва) и Светлана Кропотина (Пермь) утверждают, что следствием не представлено никаких доказательств, что именно Царегородцев бездействовал в пользу хакеров. По их мнению, деятельность Ковалева и Гилева в 2022 году была пресечена силовиками, и нет доказательств, что Царегородцев этому препятствовал.