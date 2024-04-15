Признали виновным и лишили звания. Как экс-сотрудник ФСБ взял взятку в 160 миллионов

В прениях зампрокурора военной прокуратуры Александр Сладков просил отправить его в колонию на 9 лет и 8 месяцев, а также назначить штраф в двукратном размере взятки — на сумму 320 млн рублей. В остальном требования гособвинения совпадают с тем, что вошло в оглашенный сегодня приговор. Конфискованное имущество — это два земельных участка, два дома в пригороде Перми, автомобили Mercedes серии «E» и Range Rover, деньги в рублях, 52 тыс. долларов, а также пять золотых слитков. Все это было изъято во время расследования у родственников обвиняемого — именно это имущество прокурор требовал конфисковать в доход государства. Кроме того, гособвинитель требует изъять двухкомнатную квартиру и машиноместо, принадлежащие Царегородцеву. По данным следствия, все имущество было им оформлено на его тестя, а квартиру и машиноместо он подарил своей маме.