properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Признали виновным и лишили звания. Как экс-сотрудник ФСБ взял взятку в 160 миллионов

Признали виновным и лишили звания. Как экс-сотрудник ФСБ взял взятку в 160 миллионов

15 апреля 2024, 14:29
Фото: properm.ru
Майора ФСБ Григория Царегородцева задержали на рабочем месте 25 апреля 2023 года после того, как осужденные «русские хакеры» показали во время расследования уголовного дела, что передали ему 100 млн рублей за помощь.

Сегодня председатель Пермского военного гарнизонного суда Дмитрий Малмыгин признал бывшего контрразведчика Григория Царегородцева, курировавшего в УФСБ Пермского края вопросы, связанные с информационными технологиями, виновным в получении взятки в 160 млн рублей.

Оглашение решения по делу назначили ориентировочно сегодня на 13:30, потом перенесли по техническим причинам на 16:00. К этому времени в коридоре суда в ожидании «приговора века» уже собрались журналисты многих пермских редакций. Но и в это время заседание не началось, время стало тянуться томительно.

Из совещательной комнаты судья Дмитрий Малмыгин для оглашения решения вышел уже после 19:00. К этому времени все сотрудники суда уже закрыли свои кабинеты и разошлись по домам.

Как передает из зала суда журналист Properm.ru, в качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Он лишен воинского звания майор. Также после освобождения он 8 лет не сможет занимать никакие должности.

Григорий Царегородцев, по словам адвоката, был доставлен конвоем еще утром. Он прождал решения в зале суда весь день. Царегородцев на оглашении приговора выглядел подавленным. В суд послушать решение прибыла большая группа журналистов, а также его адвокат. Родные и бывшие коллеги Царегородцева на оглашение приговора не пришли, рассказывает наш корреспондент.

Его адвокаты в прениях просили назначить ему наказание ниже низшего предела. Сам Царегородцев просил переквалифицировать его преступление по более мягкой статье — «Мошенничество». «Не ошибается тот, кто ничего не делает, прошу строго не наказывать», — говорил он в своем последнем слове.

В прениях зампрокурора военной прокуратуры Александр Сладков просил отправить его в колонию на 9 лет и 8 месяцев, а также назначить штраф в двукратном размере взятки — на сумму 320 млн рублей. В остальном требования гособвинения совпадают с тем, что вошло в оглашенный сегодня приговор. Конфискованное имущество — это два земельных участка, два дома в пригороде Перми, автомобили Mercedes серии «E» и Range Rover, деньги в рублях, 52 тыс. долларов, а также пять золотых слитков. Все это было изъято во время расследования у родственников обвиняемого — именно это имущество прокурор требовал конфисковать в доход государства. Кроме того, гособвинитель требует изъять двухкомнатную квартиру и машиноместо, принадлежащие Царегородцеву. По данным следствия, все имущество было им оформлено на его тестя, а квартиру и машиноместо он подарил своей маме.

Также суд постановил оставить на хранении до разрешения дела в гражданском судопроизводстве имущество на 25 млн рублей, изъятое следствием 25 мая 2023 года, сразу после задержания Царегородцева и принадлежащее одной из свидетельниц по делу. Как известно из материалов дела, он сразу после задержания на рабочем месте сообщил, что вину в получении взятки за попустительство по службе не признает. Но при том не отрицает, что деньги у знакомых ему Александра Ковалева и Владислава Гилева он брал. Тогда же он указал, что отдавал деньги своим родственникам и знакомой, ставшей свидетельницей по его делу.

В рамках рассмотрения уголовного дела суд допрашивал эту свидетельницу, у которой в начале расследования были изъяты сбережения. Силовики в апреле 2023 года провели обыск в съемной квартире женщины в Перми. Были изъяты более 4,5 млн рублей, свыше 154,4 тыс. долларов, а также 100 золотых слитков общим весом 1 кг. Свидетельница во врем расследования начала оспаривать законность этих действий в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Во время допроса в Пермском военном гарнизонном суде по делу Царегородцева свидетельница также указала, что хотела бы, чтобы в рамках этого процесса был разрешен вопрос о возвращении ей данных вещдоков по делу, поскольку она предоставляла следствию документы о том, что были изъяты ее личные сбережения, рассказали источники Properm.ru.

Также по делу допрашивались хакеры Ковалев и Гилев, с показаний о взятке которых и началось расследование уголовного дела. 2 и 3 марта 2023 года они рассказали, что накануне их задержания в январе 2022 года они передали Царегородцеву в чемодане 100 млн рублей — тогда Бюро специальных технических мероприятий МВД России начало проводить в отношении группы «русских хакеров» оперативно-розыскные мероприятия и они опасались, что будут в ближайшее время задержаны. За 100 млн рублей Царегородцев должен был этому воспрепятствовать. 7 апреля по материалам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.

Адвокат после оглашения решения суда сообщила, что будет обжаловать приговор.

Обвиняемый во взятке в 160 млн экс-сотрудник ФСБ попросил не наказывать его строго
Узнать подробнее

Кто такие «русские хакеры»

6 февраля 2022 года стало известно о задержании в Перми группы граждан, по мнению следствия Следственного департамента МВД России которые «обладают специальными познаниями в сфере международных платёжных систем и подозреваются в совершении преступлений в сфере компьютерной технологии, техники и информационно-коммуникационной сети интернет». 7 февраля они были этапированы в Москву.

9 февраля 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, а также пермяков — предпринимателя Александра Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артема Зайцева, а также двоих неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьева. Всем им было предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц).

Как официально тогда сообщали в МВД России, «это третья хакерская группировка, деятельность которой была пресечена в России с начала 2022 года. Ранее по делу о кибермошенничестве в Москве были арестованы члены хакерской группировки REvil и The Infraud Organization, некоторые из которых были отправлены под домашний арест в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве». О задержании этих хакеров просил лично президента России Владимира Путина президент США Джо Байден.

Как указывалось при вынесении группе хакеров в Савеловском суде Москвы 8 апреля, фигуранты предоставляли клиентам данные кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. Их услугами пользовались желающие, которым было необходимо скрыть от надзора покупку предметов роскоши. В 2021 году международные СМИ сообщали, что данные около 1 млн карт Visa и MasterCard, принадлежащих гражданам США и других стран, были опубликованы в даркнете группой российских хакеров.

Следствие считает, что именно Царегородцев должен был сообщить о преступлении, совершенном «русскими хакерами». За то, что он не докладывал о незаконных действиях и не проводил никаких мероприятий в отношении группы, он и получал с 2015 года с них взятки. Окончательная сумма, которую айтишники передали за попустительство по службе сотруднику контрразведки, составила — судя по материалам обвинительного заключения — 160 млн рублей. По информации журналиста Properm.ru, с одним из хакеров, Александром Ковалевым он дружил с детских лет.

Пермских хакеров отправили в колонию за продажу данных карт иностранных банков
Узнать подробнее

Хакеры vs майор спецслужбы

После того, как в марте 2023 года Александр Ковалев и Владислав Гилев рассказали следствию о передаче взятки Царегородцеву, было возбуждено уголовное дело и в отношении него. Изначально следствие рассматривало вариант о привлечении хакеров в качестве соучастников — взяткодателей, но в связи с чистосердечным раскаянием здесь уголовное преследование Ковалева и Гилева было прекращено.

Из материалов 235-го военного суда в Москве об избрании меры пресечения Царегородцеву известно, что первый раз материалы их допросов, а также иные свидетельства его причастности к преступлению изучались 3 апреля 2023 года. А уже 25 апреля он был задержан и этапирован в Москву, 26 апреля его направили в СИЗО.

В ходатайстве следствия говорится о том, что после возбуждения уголовного дела о взятке Царегородцев пытался уничтожить доказательства в отношении себя через третье лицо и оказать давление на свидетелей — тех же Ковалева и Гилева. Он пытался добиться, чтобы они отказались от дачи показаний о факте дачи ему взятки. Другим свидетелям он неоднократно сообщал, что после задержания хакеров опасается привлечения к уголовной ответственности. Также в материалах дела есть указания на то, что с использованием своих служебных связей решает вопрос о переводе указанных лиц в СИЗО-1 в Перми и последующем прекращении их уголовного преследования. Кроме свидетельских показаний его причастность подтверждалась сведениями из 9 Управления ФСБ России (подразделение занимается расследованием преступлений, где обвинение предъявлено сотрудникам).

О причастности Царегородцева к преступлению могут говорить и материалы арбитражного спора между осужденными хакерами — Зайцевым и Ковалевым об уставном капитале компании «Гет-Нэт». В апелляционной жалобе Зайцева есть указание на возможную роль Царегородцева: «Заявитель жалобы (Артем Зайцев, — Properm.ru) полагает ошибочным вывод суда об увеличении уставного капитала общества с 2016 года и ссылается на то, что Александра Ковалева введена в состав участников общества в связи с угрозами его жизни и здоровью со стороны Александра Ковалева и Григория Царегородцева, что подтверждается представленными в материалы дела заявлениями о совершенном преступлении».

Из заседаний суда по делу Царегородцева известно, что Ковалев и Гилев вели как легальный бизнес в области IT, так и предоставляли данные для хранения средств в иностранных банках тем, кто был заинтересован в сокрытии предметов роскоши и нелегальных доходов от государства. Во время расследования криминальных историй было конфисковано оборудование, связанное с компанией «Гет-Нэт», которое и использовалось для кражи и хранения данных Visa и MasterCard, принадлежащих гражданам США и других стран.

Как было заявлено при оглашении в суде обвинительного заключения, в 2015–2016 годах году Царегородцев от своего приятеля Ковалева узнал о группе хакеров. Тогда они договорились, что сотрудник ФСБ будет получать с них деньги за покровительство. Они не договорились об окончательном размере, но первые 30 млн Ковалев должен был отдать до конца 2017 года. Ковалев стал отдавать деньги — суммы от 12 до 30 млн рублей, а в целом — 60 млн рублей — он передал с 2017 по 2022 годы. Накануне задержания хакеров Царегородцев потребовал с них 100 млн рублей за «решение вопросов». Поздно вечером 23 января 2022 года подсудимый получил эти деньги и, считает следствие, увез чемодан с деньгами в машине Ковалева домой.

Сам Царегородцев признавал во время судебных заседаний, что брал деньги у хакеров, но считает, что его действия нужно квалифицировать как мошенничество. Он утверждал, что он понимал, что не мог им никак помочь и обманул — деньги взял, не оказывая никакого покровительства.

Адвокаты Царегородцева Дмитрий Рощин (Москва) и Светлана Кропотина (Пермь) утверждают, что следствием не представлено никаких доказательств, что именно Царегородцев бездействовал в пользу хакеров. По их мнению, деятельность Ковалева и Гилева в 2022 году была пресечена силовиками, и нет доказательств, что Царегородцев этому препятствовал.

Гособвинение попросило для бывшего сотрудника ФСБ почти десять лет лишения свободы
Узнать подробнее
Подпишитесь
Сервисы проката электросамокатов перестали работать в Перми
Сегодня, 07:27
Игорь Саруханов получит 1,6 млн рублей за выступление на Дне города в Перми
Сегодня, 06:37
Кто может досрочно выйти на пенсию и как увеличить размер выплат? Пояснения СФР
Сегодня, 08:59
В Прикамье на 56% увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью
Сегодня, 09:40
Снова рубят! Администрация Перми передаст данные об ущербе Саду соловьев в полицию
Сегодня, 11:30
"