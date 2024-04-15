С сегодняшнего дня в Пермском крае строго ограничат рыбалку

Уголовная ответственность грозит рыбакам, которые ловят рыбу сетями или иными орудиями лова, имеющими в своей конструкции сетное полотно (подъемники, косынки и экраны), а также острогой, самоловами, с использованием электроудочки. Их карают штрафом от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо до 480 часов обязательных работ или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.