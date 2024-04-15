С сегодняшнего дня в Пермском крае строго ограничат рыбалку

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С сегодняшнего дня, 15 апреля, начинается весенний нерест на реках, озерах и прудах. На Камском водохранилище с 1 апреля прошлого года полностью запретили вылов рыбы в пределах нерестовых участков. На водоемах вне участков нереста можно ловить рыбу только с берегам и только одной поплавочной или донной удочкой с количеством крючков не более двух на одного рыбака.
В отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Волго-Камского территориального управления Росрыболовства напомнили, что за нарушение правил рыболовства возникает административная и уголовная ответственность. Административная ответственность предусмотрена по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, за нарушение грозит в размере от 2 до 5 тыс. рублей.
Уголовная ответственность грозит рыбакам, которые ловят рыбу сетями или иными орудиями лова, имеющими в своей конструкции сетное полотно (подъемники, косынки и экраны), а также острогой, самоловами, с использованием электроудочки. Их карают штрафом от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо до 480 часов обязательных работ или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
За каждый экземпляр нарушителю предъявят иск — в период нерестового запрета в двойном размере, пишет «Парма Новости». За одного судака нужно будет выплатить 6 тыс. 610 рублей, за жереха, сома и щуку — 1 тыс. 850 рублей, кроме того, за одного леща, налима, чехони, линя, язя, густеры и синца — по 1 тыс. рублей. За карася или окуня штраф составляет 500 рублей, за рыбу других видов — 200 рублей за один экземпляр.
Если вы заметили нарушителя на водоеме, то можно обратиться в дежурную часть отдела полиции или отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю по телефону: 8(342) 212-83-42.