С участником СВО простятся в деревне Кудымкарского округа

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Завтра, 16 апреля, в деревне Ваганова Кудымкарского муниципального округа состоится прощание с погибшим на СВО Михаилом Бушуевым. Церемония начнется в 12:00 в Вагановском сельском клубе, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Михаил Бушуев родился 10 октября 1996 года в деревне Вагановка. Окончил Вагановскую начальную школу, затем Корчевнинскую среднюю школу и ПТУ №48 города Кудымкара. В последнее время был самозанятым. Чиновники не сообщают, кто именно из близких не дождался военнослужащего домой и когда он погиб.