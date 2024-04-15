С участником СВО простятся в деревне Кудымкарского округа

Михаил Бушуев родился 10 октября 1996 года в деревне Вагановка. Окончил Вагановскую начальную школу, затем Корчевнинскую среднюю школу и ПТУ №48 города Кудымкара. В последнее время был самозанятым. Чиновники не сообщают, кто именно из близких не дождался военнослужащего домой и когда он погиб.