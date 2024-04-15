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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Кудымкарском округе простятся с 27-летним погибшим на СВО парнем

С участником СВО простятся в деревне Кудымкарского округа

15 апреля 2024, 12:38
Фото: vk.com/kudymkar_officially; 1MI

В Кудымкарском округе простятся с 27-летним погибшим на СВО парнем

Власти рассказали о мужчине немного.

Завтра, 16 апреля, в деревне Ваганова Кудымкарского муниципального округа состоится прощание с погибшим на СВО Михаилом Бушуевым. Церемония начнется в 12:00 в Вагановском сельском клубе, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Михаил Бушуев родился 10 октября 1996 года в деревне Вагановка. Окончил Вагановскую начальную школу, затем Корчевнинскую среднюю школу и ПТУ №48 города Кудымкара. В последнее время был самозанятым. Чиновники не сообщают, кто именно из близких не дождался военнослужащего домой и когда он погиб.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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