Сервисы проката электросамокатов перестали работать в Перми

Ранее пермские власти запретили парковать электросамокаты в центре города, а также на 38 улицах - тут самокаты можно размещать лишь на велопарковках. Тонкость в том, что в центре города на муниципальной земле велопарковок нет. Самокаты, оставленные не на велопарковках, эвакуируют на штрафстоянки.