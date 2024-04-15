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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 08:45

Сервисы проката электросамокатов с 15 апреля приостановили деятельность в Перми

Сервисы проката электросамокатов перестали работать в Перми

15 апреля 2024, 07:27
Фото: 1MI

Сервисы проката электросамокатов с 15 апреля приостановили деятельность в Перми

Пока неизвестно, когда электросамокаты станут доступны.

Сервисы кикшеринга прекратили работу в Перми. В приложении Whoosh сказано: «Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше». В приложении Urent просто не удается найти ни одного самоката на карте. На это обратило внимание издание URA.RU.

В Whoosh пояснили, что они надеются, что самокаты скоро вновь вернутся. Компания прикладывает усилия, чтобы сервис работал в городе как раньше. 

Ранее пермские власти запретили парковать электросамокаты в центре города, а также на 38 улицах - тут самокаты можно размещать лишь на велопарковках. Тонкость в том, что в центре города на муниципальной земле велопарковок нет. Самокаты, оставленные не на велопарковках, эвакуируют на штрафстоянки.

Кикшеринг Whoosh пытается оспорить эти репрессивные меры через прокуратуру.

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#Пермская езда#Пермь#Электросамокаты#Самокаты
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