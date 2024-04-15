Сервисы проката электросамокатов перестали работать в Перми

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Сервисы кикшеринга прекратили работу в Перми. В приложении Whoosh сказано: «Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше». В приложении Urent просто не удается найти ни одного самоката на карте. На это обратило внимание издание URA.RU.
В Whoosh пояснили, что они надеются, что самокаты скоро вновь вернутся. Компания прикладывает усилия, чтобы сервис работал в городе как раньше.
Ранее пермские власти запретили парковать электросамокаты в центре города, а также на 38 улицах - тут самокаты можно размещать лишь на велопарковках. Тонкость в том, что в центре города на муниципальной земле велопарковок нет. Самокаты, оставленные не на велопарковках, эвакуируют на штрафстоянки.
Кикшеринг Whoosh пытается оспорить эти репрессивные меры через прокуратуру.