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Следователи начали проверку после гибели двух человек на пожаре в Перми

СК проводит проверку после пожара в пермской многоэтажке, где погибли два человека

15 апреля 2024, 08:16
Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи начали проверку после гибели двух человек на пожаре в Перми

Специалисты должны выяснить причину пожара и причину гибели пермяков.

В Перми следователи начали проверку после обнаружения двух тел во время тушения пожара. Речь идет о пожаре в многоэтажке на улице Клары Цеткин. Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначают судебные экспертизы, чтобы выяснить причины пожара и гибели людей.

По данным МЧС, горела квартира на девятом этаже: пожар ликвидировали 44 специалистов и 11 единиц техники. До прибытия пожарных из дома сами эвакуировались 20 человек.

Тело одного из погибших обнаружили возле многоэтажки, он, вероятно, выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня, сообщил источник Properm.ru.

Фото: МЧС России по Пермскому краю
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#Пермь#Пожар#Ск#Следователи
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