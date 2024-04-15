СК проводит проверку после пожара в пермской многоэтажке, где погибли два человека

В Перми следователи начали проверку после обнаружения двух тел во время тушения пожара. Речь идет о пожаре в многоэтажке на улице Клары Цеткин. Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначают судебные экспертизы, чтобы выяснить причины пожара и гибели людей.