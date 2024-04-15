СК проводит проверку после пожара в пермской многоэтажке, где погибли два человека

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Перми следователи начали проверку после обнаружения двух тел во время тушения пожара. Речь идет о пожаре в многоэтажке на улице Клары Цеткин. Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначают судебные экспертизы, чтобы выяснить причины пожара и гибели людей.
По данным МЧС, горела квартира на девятом этаже: пожар ликвидировали 44 специалистов и 11 единиц техники. До прибытия пожарных из дома сами эвакуировались 20 человек.
Тело одного из погибших обнаружили возле многоэтажки, он, вероятно, выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня, сообщил источник Properm.ru.