Снова рубят! Администрация Перми передаст данные об ущербе Саду соловьев в полицию

Читатели сообщили, что сегодня, 15 апреля, снова идет активная вырубка деревьев в Саду соловьев на реке Уинка. Экологи и общественники ничего не могут сделать. Обустроенный силами волонтеров, спонсоров, жителей соседних домов сад, уникальное пространство, находится под угрозой как целостная экосистема.