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Снова рубят! Администрация Перми передаст данные об ущербе Саду соловьев в полицию

Снова рубят! Администрация Перми передаст данные об ущербе Саду соловьев в полицию

15 апреля 2024, 11:30
Фото: properm.ru
Сегодня снова рубят Сад соловьев в долине реки Уинка. Рабочие пилят и сносят все подряд деревья, распугивают птиц и школьников, заглянувших на экскурсию.

Читатели сообщили, что сегодня, 15 апреля, снова идет активная вырубка деревьев в Саду соловьев на реке Уинка. Экологи и общественники ничего не могут сделать. Обустроенный силами волонтеров, спонсоров, жителей соседних домов сад, уникальное пространство, находится под угрозой как целостная экосистема.

«Собственник земельных участков, находящихся на территории Сада Соловьёв, в очередной раз начал проводить работы по сносу зеленых насаждений. Специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми выехали на место и пресекли вырубку, была вызвана полиция», — сообщили Properm.ru в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе собственник участков Александр Назаров срубил 15 деревьев (по данным администрации Перми). Экологи считают, что вырублено больше, чем 15 деревьев. В мэрии планировали встретиться с собственником, провести переговоры. Но он отказался от встречи.

Сегодня сотрудники управления по экологии и природопользованию администрации Перми совместно с министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края выйдут на место, чтобы зафиксировать объёмы причинного ущерба и передадут материалы в полицию.

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#Экология#Сад соловьев#Пермская экология
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