Сын бывшего прокурора Перми, экс-генпрокурора России найден мертвым в Москве

Валентин Степанков родился 17 сентября 1951 года в Перми. Он окончил юридический факультет Пермского государственного университета в 1976 году. Несколько лет работал в органах прокуратуры Перми и области, в 1987 году с должности прокурора Перми был переведен в Генеральную прокуратуру СССР на должность заместителя начальника ГСУ прокуратуры СССР. В феврале 1991 года на Съезде народных депутатов РСФСР Степанков был утвержден в должности генерального прокурора России, на этом посту пробыл до октября 1993 года. Сейчас является президентом ЗАО «ЮКЕЙ-Консалтинг».