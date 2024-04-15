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Сын бывшего генерального прокурора РФ Степанкова найден мертвым в Москве

Сын бывшего прокурора Перми, экс-генпрокурора России найден мертвым в Москве

15 апреля 2024, 12:11
Фото: 1MI

Сын бывшего генерального прокурора РФ Степанкова найден мертвым в Москве

Причину смерти пока не установили.

В Москве скончался сын первого генерального прокурора России, уроженца Перми Валентина Степанкова Денис. Мужчине было 47 лет, его тело обнаружил отец. По словам Степанкова, он договорился о встрече с отцом в воскресенье, однако перестал отвечать на звонки, поэтому Валентин забеспокоился. Мужчины жили поблизости друг от друга, в трех кварталах, так что отец направился к сыну домой.

Выяснилось, что Денис Степанков находился в запертой изнутри квартире, Валентину пришлось вызывать мастера и открывать дверь. Мужчину нашли мертвым на кровати. Тело направили на вскрытие, устанавливается причина гибели.

Валентин Степанков родился 17 сентября 1951 года в Перми. Он окончил юридический факультет Пермского государственного университета в 1976 году. Несколько лет работал в органах прокуратуры Перми и области, в 1987 году с должности прокурора Перми был переведен в Генеральную прокуратуру СССР на должность заместителя начальника ГСУ прокуратуры СССР. В феврале 1991 года на Съезде народных депутатов РСФСР Степанков был утвержден в должности генерального прокурора России, на этом посту пробыл до октября 1993 года. Сейчас является президентом ЗАО «ЮКЕЙ-Консалтинг».

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