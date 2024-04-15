Увидел ноутбук и уложил его в свой рюкзак. Пермские полицейские задержали похитителя

Транспортные полицейские Перми, получив приметы, установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не имевший проблем с законом 49-летний пермяк. Установлено, что подозреваемый летел с потерпевшей одним рейсом. Перед посадкой в самолет в зале ожидания аэропорта Сочи мужчина заметил ноутбук на одном из сидений. «Пермяк не растерялся, взял чужой гаджет и положил в рюкзак, затем отправился на посадку и улетел домой», — отмечают в транспортной полиции.