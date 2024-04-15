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Увидел ноутбук и уложил его в свой рюкзак. Пермские полицейские задержали похитителя

Увидел ноутбук и уложил его в свой рюкзак. Пермские полицейские задержали похитителя

15 апреля 2024, 04:57
Фото: пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте
Мужчина похитил чужой гаджет и вылетел в Пермь.

Транспортные полицейские Перми задержали подозреваемого, который похитил дорогой ноутбук у авиапассажирки в аэропорту Сочи. Подробности происшествия сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

В конце прошлой недели к пермским транспортным полицейским обратились сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту Сочи с просьбой оказать содействие в задержании подозреваемого в хищении. Злоумышленник похитил в зале ожидания аэропорта города Сочи у 48-летней пассажирки рейса «Сочи — Пермь» ноутбук стоимостью более 150 тыс. рублей.

В Линейный отдел полиции в аэропорту Сочи позвонила жительница Перми, которая только вернулась из Сочи авиарейсом «Сочи — Пермь». Женщина сообщила, что во время полета обнаружила пропажу ноутбука. Заявительница предположила, что оставила устройство в зале ожидания аэропорта. Сумма ущерба составила 154 999 рублей. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы предполагаемого похитителя. Полученную информацию полицейские передали в Пермский ЛО МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские Перми, получив приметы, установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не имевший проблем с законом 49-летний пермяк. Установлено, что подозреваемый летел с потерпевшей одним рейсом. Перед посадкой в самолет в зале ожидания аэропорта Сочи мужчина заметил ноутбук на одном из сидений. «Пермяк не растерялся, взял чужой гаджет и положил в рюкзак, затем отправился на посадку и улетел домой», — отмечают в транспортной полиции.

Сотрудники Пермского ЛО МВД России на транспорте задержали подозреваемого, он дал признательные показания и вернул похищенный ноутбук. В ближайшее время гаджет вернут законной владелице.

В настоящее время сотрудники Пермского ЛО МВД России на транспорте сообщили коллегам о задержании злоумышленника и направили материалы в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте для принятия решения.

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#Общество#Пермь#Криминал#Транспорт
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