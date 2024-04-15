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В 20-х числах апреля в Камском водохранилище будет прибывать по 40 сантиметров воды

В 20-х числах апреля в Камском водохранилище будет прибывать по 40 сантиметров воды

15 апреля 2024, 16:20
Фото: 1MI
Вчера приток воды в резервуар превысил 3000 кубометров в секунду.

В Пермском крае активно растёт приток воды в Камское водохранилище. Данные об этом обнародовали в ГИС-центре ПГНИУ.

Приток растет достаточно быстрыми темпами — вчера приток достиг 3220 куб. м/с, главным образом за счет Сылвы. На левых притоках (Яйва, Чусовая, Косьва) уровень воды пока растет медленно. И в ближайшие дни эта тенденция сохранится из-за замедления таяния снега при похолодании 14–15 апреля.

Более быстрый рост ожидается в конце недели, когда при потеплении начнут резко расти расходы воды и на реках горной части края. Максимальный приток воды в водохранилище можно ожидать в начале следующей недели — через 3-4 дня после мощного потепления 19–20 апреля, говорят метеорологи. Тогда уровень воды в водохранилище может расти примерно на 40 см за сутки.

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#Происшествия#Пермский край#Паводок#Весенний паводок#Камское водохранилище
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