В 20-х числах апреля в Камском водохранилище будет прибывать по 40 сантиметров воды

Более быстрый рост ожидается в конце недели, когда при потеплении начнут резко расти расходы воды и на реках горной части края. Максимальный приток воды в водохранилище можно ожидать в начале следующей недели — через 3-4 дня после мощного потепления 19–20 апреля, говорят метеорологи. Тогда уровень воды в водохранилище может расти примерно на 40 см за сутки.