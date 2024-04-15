В 20-х числах апреля в Камском водохранилище будет прибывать по 40 сантиметров воды

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В Пермском крае активно растёт приток воды в Камское водохранилище. Данные об этом обнародовали в ГИС-центре ПГНИУ.
Приток растет достаточно быстрыми темпами — вчера приток достиг 3220 куб. м/с, главным образом за счет Сылвы. На левых притоках (Яйва, Чусовая, Косьва) уровень воды пока растет медленно. И в ближайшие дни эта тенденция сохранится из-за замедления таяния снега при похолодании 14–15 апреля.
Более быстрый рост ожидается в конце недели, когда при потеплении начнут резко расти расходы воды и на реках горной части края. Максимальный приток воды в водохранилище можно ожидать в начале следующей недели — через 3-4 дня после мощного потепления 19–20 апреля, говорят метеорологи. Тогда уровень воды в водохранилище может расти примерно на 40 см за сутки.