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В отношении экс-гендиректора НПФ «Стратегия» ввели процедуру реализации имущества

В отношении экс-гендиректора НПФ «Стратегия» ввели процедуру реализации имущества

15 апреля 2024, 14:02
Фото: properm.ru
Пётр Пьянков вышел на свободу в феврале этого года

По решению Арбитражного суда Пермского края бывший генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Пётр Пьянков признан банкротом. В его отношении начата процедура реализации имущества, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В феврале этого года Пьянков освободился из ИК-11 общего режима (Ныроб).

НПФ «Стратегия» лишился лицензии в 2016 году. В 2018-м фонд был признан банкротом, а в отношении гендиректора фонда Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. В 2018 году Пьянков был осуждён за хищение пенсионных резервов на сумму 220 млн руб. и легализацию 150 млн руб. — имущество фонда было выведено путём передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. Руководитель был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн рублей. В мае 2021 года вид наказания бывшего гендиректора изменили, поэтому он отбывал наказание дома.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд также признал Пьянкова виновным в присвоении и растрате имущества, совершённых с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Суд приговорил Петра Пьянкова к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Заявление о признании Пьянкова банкротом было подано 24 января 2023 года АО «Негосударственный пенсионный фонд „Стратегия“» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сумма долгов экс-руководителя фонда составляла 73,4 млн рублей.

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#Общество#Пермь#Банкротство#Банкрот#Пьянков#Нпф стратегия#Стратегия
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