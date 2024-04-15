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В Перми для обеспечения мер безопасности на День Победы задействуют тяжелую технику

В Перми для обеспечения мер безопасности на День Победы задействуют тяжелую технику

15 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Кроме полиции и оперативных служб будут привлечены 500 сотрудников ЧОПов.

В ходе предстоящего празднования Дня Победы в Перми будут усилены меры обеспечения безопасности. С докладом на эту тему на состоявшемся сегодня заседании оргкомитета по празднованию 9 Мая выступил начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Сергей Мельчаков, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам чиновника, для охраны правопорядка, кроме сил полиции и оперативных служб, будет привлечено около 500 сотрудников охранных предприятий, 79 стационарных металлодетекторов и не менее 20 единиц тяжелой техники. В местах проведения общегородских праздничных мероприятий будет организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи и городской службы спасения.

Девять памятников, посвященных Великой Победе, будут обеспечены круглосуточной физической охраной. Еще 33 объекта будут постоянно патрулироваться и осматриваться силами народных дружинников совместно с полицией для недопущения актов вандализма в отношении объектов Воинской Славы.

В целом же проект Плана мероприятий ко Дню Победы в Перми включает в себя более 120 праздничных событий в учреждениях образования, культуры и спорта, в парках и скверах во всех районах города. 9 мая пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу «Герои фронта и тыла», запланирован ряд тематических мероприятий на набережной Камы, а также в разных районах города.

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#Пермь#Безопасность#Меры безопасности#День победы
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