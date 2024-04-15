В Перми для обеспечения мер безопасности на День Победы задействуют тяжелую технику

В целом же проект Плана мероприятий ко Дню Победы в Перми включает в себя более 120 праздничных событий в учреждениях образования, культуры и спорта, в парках и скверах во всех районах города. 9 мая пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу «Герои фронта и тыла», запланирован ряд тематических мероприятий на набережной Камы, а также в разных районах города.