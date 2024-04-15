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В Перми на пожаре в жилом доме погибли два человека

В Перми на пожаре в жилом доме погибли два человека

15 апреля 2024, 05:13
Фото: ЧП Пермь
Горела квартира на одном из верхних этажей девятиэтажного дома.

В Перми сегодня утром на пожаре погибло два человека. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Клары Цеткин в Перми поступило 15 апреля в 8:35. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 44 человека личного состава и 11 единиц техники.

По прибытию к месту вызова первого подразделения было установлено, что горит квартира на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома.

До прибытия первых подразделений самостоятельно эвакуировалось 20 человек.

Пожарные МЧС России спасли двух человека с помощью автолестницы и не допустили распространения горения на соседние квартиры, а также на вышерасположенные помещения технического этажа и кровли.

К сожалению, на пожаре обнаружены двое погибших. Судя по фото в соцсетях один из погибших обнаружен на земле под окнами дома.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Пожар ликвидирован в 8:55. Причина пожара устанавливается.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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