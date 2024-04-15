В Перми начало дешеветь вторичное жилье

По данным экспертов, за год вторичное жилье подешевело на 13,6% — в апреле прошлого года стоимость составляла 91,1 тыс. рублей за 1 кв. м. Отмечается, что в начале апреля текущего года стоимость вторичной недвижимости в 18 крупнейших региональных рынках (16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областей) увеличилась на 0,4% за месяц, составив 143,4 тыс. руб. за 1 кв. м.