В Перми начало дешеветь вторичное жилье

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Перми стоимость вторичного жилья снизилась на 0,6% в месячном выражении. Цена одного квадратного метра «вторички» в апреле уменьшилась до 103,5 тыс. рублей со 104,1 тыс. рублей в марте. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные «Циан.Аналитика».
По данным экспертов, за год вторичное жилье подешевело на 13,6% — в апреле прошлого года стоимость составляла 91,1 тыс. рублей за 1 кв. м. Отмечается, что в начале апреля текущего года стоимость вторичной недвижимости в 18 крупнейших региональных рынках (16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областей) увеличилась на 0,4% за месяц, составив 143,4 тыс. руб. за 1 кв. м.
Специалисты уверяют, что такая динамика связана с факторами ограниченного спроса и увеличением числа предложений. Сейчас на площадках объявлений о продаже жилья уже 40% квартир реализуется по более низким ценам. В среднем за время продажи стоимость уменьшается на 3,5%.