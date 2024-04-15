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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:07

В Пермском крае в апреле нашли погибшим мужчину, который пропал в Новый год

В Пермском крае нашли погибшим мужчину, который пропал в Новый год

15 апреля 2024, 04:05
Фото: vk.com/poisk342 / ideogram.ai

В Пермском крае в апреле нашли погибшим мужчину, который пропал в Новый год

Поиски пермяка продолжались несколько месяцев.

В Перми завершились поиски 44-летнего мужчины. Пермяк исчез еще ночью 31 декабря 2023 года — он был у гостей в микрорайоне Левшино, а затем пошел домой. С того дня о мужчине не было информации.

Вечером 14 апреля волонтеры сообщили, что пропавшего нашли погибшим. Издание «КП-Пермь» со ссылкой на источник сообщает, что пермяк замерз насмерть.

Ранее в краевой столице нашли тело 19-летнего студента из Перми — его обнаружили в лесу возле остановки. Парень пропал в ночь со 2 на 3 апреля — перед этим он встречался с однокурсниками.

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#Пермь#Пропал человек#Пропал
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