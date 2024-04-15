В Пермском крае нашли погибшим мужчину, который пропал в Новый год

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Перми завершились поиски 44-летнего мужчины. Пермяк исчез еще ночью 31 декабря 2023 года — он был у гостей в микрорайоне Левшино, а затем пошел домой. С того дня о мужчине не было информации.
Вечером 14 апреля волонтеры сообщили, что пропавшего нашли погибшим. Издание «КП-Пермь» со ссылкой на источник сообщает, что пермяк замерз насмерть.
Ранее в краевой столице нашли тело 19-летнего студента из Перми — его обнаружили в лесу возле остановки. Парень пропал в ночь со 2 на 3 апреля — перед этим он встречался с однокурсниками.