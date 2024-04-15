В Прикамье на 56% увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью

Основную долю, 19% от числа всех вакансий для людей с ограниченными возможностями, составляют предложения для операторов call-центра, менеджеров по продажам (15%) и курьеров (13%). При этом медианная зарплата в инклюзивных вакансиях в Прикамье сложилась в 63 тыс. рублей по итогам прошлого года. Рост составил 36%.