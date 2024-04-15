В Прикамье на 56% увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В 2023 году в Пермском крае на 56% возросло количество вакансий для людей с инвалидностью, составив 4,3 тыс. В разрезе страны рост таких вакансий составил 34% (282,2 тыс.). Об этом сообщила пресс-служба одного из самых крупнейших сайтов по поиску работы hh.ru.
Основную долю, 19% от числа всех вакансий для людей с ограниченными возможностями, составляют предложения для операторов call-центра, менеджеров по продажам (15%) и курьеров (13%). При этом медианная зарплата в инклюзивных вакансиях в Прикамье сложилась в 63 тыс. рублей по итогам прошлого года. Рост составил 36%.
По словам специалиста, в течение первых трех месяцев 2024 года было открыто более 1,1 тысячи инклюзивных вакансий, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.