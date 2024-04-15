В центре Перми откроется новое заведение азиатской и европейской кухни Usagi

В ресторане Usagi можно заказать разные блюда, включая салаты, супы и вторые блюда. Так, вместо консервированного тунца в салат «Нисуаз» в заведении добавляют камчатского краба и красную икру с маринованным яйцом и арбузной редькой. А в классический европейский тартар подается с соусом-коллаборацией — унаги и чёрным трюфелем, и муссом из пармезана, в блюдо войдет стружка тунца и жареного угря.



В официальной группе ресторана говорится, что 18 апреля в 19:00 в заведении состоится дегустация напитков и блюд. Помимо основного меню, гостей ожидает также детское меню. Согласно информации приложения 2ГИС, рассчитан ресторан на 72 места.



