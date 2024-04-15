properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

В центре Перми откроется новое заведение азиатской и европейской кухни Usagi

В центре Перми откроется новое заведение азиатской и европейской кухни Usagi

15 апреля 2024, 05:00
Фото: usagi во ВКонтакте
18 апреля в заведении состоится дегустация напитков и блюд.

Создатели ресторана Etc откроют в Перми новое заведение Usagi, которое будет специализироваться на европейской и азиатской кухне. Об этом сообщило издание «ПРМ.Собака.ru».

По данным источника, ресторан будет находится на улице Пермской. «Это буйство вкусов и огромная база для экспериментов, где можно многое сочетать. Всю феерию и палитру вкусов Азии будет сдерживать европейская сбалансированность её выверенными техниками приготовления. Мы будем делать то, на что в Перми пока никто не осмеливался посягнуть», сообщил совладелец ресторана Etc Пётр Павлов.

В ресторане Usagi можно заказать разные блюда, включая салаты, супы и вторые блюда. Так, вместо консервированного тунца в салат «Нисуаз» в заведении добавляют камчатского краба и красную икру с маринованным яйцом и арбузной редькой. А в классический европейский тартар подается с соусом-коллаборацией — унаги и чёрным трюфелем, и муссом из пармезана, в блюдо войдет стружка тунца и жареного угря.

В официальной группе ресторана говорится, что 18 апреля в 19:00 в заведении состоится дегустация напитков и блюд. Помимо основного меню, гостей ожидает также детское меню. Согласно информации приложения 2ГИС, рассчитан ресторан на 72 места.

Читайте также:
В Перми открылась первая итальянская столовая с оливковым мороженымВ Перми за 135 млн рублей продается здание ресторана Chicken
#Пермь#Ресторан#Дегустация#Кулинария#Тунец#Салаты#Супы#Азиатская кухня#Европейская кухня#Usagi#Etc#Блюда#Вторые блюда#Камчатский краб#Красная икра#Маринованное яйцо#Арбузная редька#Тартар#Соус-коллаборация#Унаги#Чёрный трюфель#Пармезан#Напитки#Детское меню#72 места
Подпишитесь
Летняя жара! Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
Сегодня, 03:05
С сегодняшнего дня в Пермском крае строго ограничат рыбалку
Сегодня, 04:45
Надо найти мотивацию. Пермская «Парма» уступила петербургскому «Зениту»
Сегодня, 02:43
В Перми на пожаре в жилом доме погибли два человека
Сегодня, 05:13
«Атака Ирана была пиаровская». Журналист из Перми рассказала о пролетающих БПЛА
Вчера, 10:53
"