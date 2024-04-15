Валерий Сухих: Один из главных вопросов повестки — наши талантливые дети

Дух новаторства, который воплотился в первых нормативных актах, присущ депутатам каждого созыва. Так, Пермская область стала первым регионом, где была снижена налоговая ставка на прибыль для того, чтобы дать вздохнуть пермским предприятиям. Небывалое для того сложного периода решение оправдало себя уже через полгода — бизнес начал вставать на ноги, а потери бюджета окупились налоговыми поступлениями. На правах преемника уже Пермский край стал одним из первых регионов, где государственная поддержка экономических отраслей, пострадавших сначала от ограничительных мер периода пандемии, а потом от санкций, была закреплена законом. И таких примеров наберется с десяток в самых разных сферах.