Власти Свердловской области выделят 16 млн рублей на замену лифтов

Этот механизм финансирования применяется впервые в регионе и предназначен для тех домов, где созданы специальные счета для формирования фонда капремонта. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что первые договоры на замену лифтов уже заключены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Благодаря этому механизму будет возможность оперативно установить современное лифтовое оборудование, даже если владельцы квартир не имеют возможности оплатить всю сумму работ в одно время.