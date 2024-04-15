Власти Свердловской области выделят 16 млн рублей на замену лифтов

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Об этом пишет uralpolit.ru со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.
Этот механизм финансирования применяется впервые в регионе и предназначен для тех домов, где созданы специальные счета для формирования фонда капремонта. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что первые договоры на замену лифтов уже заключены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Благодаря этому механизму будет возможность оперативно установить современное лифтовое оборудование, даже если владельцы квартир не имеют возможности оплатить всю сумму работ в одно время.
Согласно новому механизму, владельцы квартир оплачивают 30% от стоимости замены лифта при заключении договора. После этого новый лифт становится доступным для использования. Затем правительство региона предоставляет субсидию, которая составляет до 30% от стоимости договора и финансируется из бюджетных средств. Оставшиеся 40% будут оплачены равными долями каждый месяц в течение пяти лет с помощью взносов на капитальный ремонт.
На данный момент в Свердловской области уже заключено 18 договоров на замену лифтов с использованием рассрочки. Из них 13 — в Нижнем Тагиле, 4 — в Екатеринбурге и 1 — в Краснотурьинске.