properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Власти Свердловской области выделят 16 млн рублей на замену лифтов

15 апреля 2024, 16:54
В Свердловской области началась реализация нового финансового механизма, предусматривающего замену лифтов в многоквартирных домах с использованием рассрочки платежа. Власти региона выделили более 16 млн рублей субсидий, что составляет до 30% от стоимости договоров.

Об этом пишет uralpolit.ru со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Этот механизм финансирования применяется впервые в регионе и предназначен для тех домов, где созданы специальные счета для формирования фонда капремонта. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что первые договоры на замену лифтов уже заключены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Благодаря этому механизму будет возможность оперативно установить современное лифтовое оборудование, даже если владельцы квартир не имеют возможности оплатить всю сумму работ в одно время.

Согласно новому механизму, владельцы квартир оплачивают 30% от стоимости замены лифта при заключении договора. После этого новый лифт становится доступным для использования. Затем правительство региона предоставляет субсидию, которая составляет до 30% от стоимости договора и финансируется из бюджетных средств. Оставшиеся 40% будут оплачены равными долями каждый месяц в течение пяти лет с помощью взносов на капитальный ремонт.

На данный момент в Свердловской области уже заключено 18 договоров на замену лифтов с использованием рассрочки. Из них 13 — в Нижнем Тагиле, 4 — в Екатеринбурге и 1 — в Краснотурьинске.

Подпишитесь
Признали виновным и лишили звания. Как экс-сотрудник ФСБ взял взятку в 160 миллионов
Сегодня, 14:29
Сервисы проката электросамокатов перестали работать в Перми
Сегодня, 07:27
Игорь Саруханов получит 1,6 млн рублей за выступление на Дне города в Перми
Сегодня, 06:37
Кто может досрочно выйти на пенсию и как увеличить размер выплат? Пояснения СФР
Сегодня, 08:59
В Прикамье на 56% увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью
Сегодня, 09:40
Снова рубят! Администрация Перми передаст данные об ущербе Саду соловьев в полицию
Сегодня, 11:30
"